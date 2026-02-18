Podcast
Nacional

Evalúa Presidenta demanda por entrada de armas de EUA a México

Claudia Sheinbaum informó que su gobierno evalúa acciones legales por la entrada de armas de alto calibre desde Estados Unidos a México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno analiza emprender acciones legales por el ingreso de armas de alto poder provenientes de Estados Unidos, las cuales, dijo terminan en manos de grupos criminales en territorio mexicano.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que se está solicitando información detallada sobre el flujo de armamento y no descartó que el tema se incorpore a las demandas ya interpuestas o que se presente un nuevo recurso jurídico.

“Lo exigimos siempre, no es que lo vayamos a hacer apenas. En las reuniones siempre se plantea el tema”, subrayó.

Coordinación con la Cancillería

Sheinbaum precisó que el análisis legal está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia que revisa las rutas jurídicas disponibles.

Indicó que el reclamo ha sido planteado incluso en conversaciones directas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Lo he hecho en las conversaciones telefónicas con el presidente Trump, el tema de la entrada de armas de Estados Unidos a México, que son armas de alto calibre”, afirmó.

Armas exclusivas del Ejército de EUA

Señaló que muchas de las armas que cruzan la frontera son de uso exclusivo del Ejército estadounidense y posteriormente son utilizadas por organizaciones criminales.

“Son armas de alto calibre, muchas de ellas exclusivas del Ejército de Estados Unidos y que están llegando a México y las usan los grupos criminales”, sostuvo.

Corresponsabilidad en seguridad

Además, la titular del Poder Ejecutivo Federal enmarcó el tema dentro de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Así como nosotros colaboramos para evitar la entrada de drogas, ellos tienen que colaborar para evitar la entrada de armas a México”, enfatizó.

Por otra parte, el gobierno federal insistió en que el combate al tráfico de armas debe asumirse como una responsabilidad compartida y no solo como un problema interno de México.


