Regresa Delicia Washington a Fuerza Regia Femenil

De cara a la temporada 2026 de la LNBP Femenil, Fuerza Regia Femenil anunció el regreso de su histórica guard, Delicia Washington, quien volverá a vestir los colores de la quinteta regiomontana.

La jugadora de 28 años y 1.78 metros regresa con el objetivo de aportar liderazgo y calidad para buscar la segunda estrella del conjunto aurinegro, luego de haber sido pieza clave en el campeonato obtenido en 2024, cuando además fue nombrada MVP de la Gran Final.

LA MVP ESTÁ DE REGRESO!!! 😮‍💨🔥

El terror de las defensivas rivales ya está en casa, bienvenida de vuelta Delicia Washigton ❤️‍🔥🏀#TodosSomosFuerza #25AñosDeGrandeza pic.twitter.com/oVDV3aPIN8 — Fuerza Regia Femenil (@FuerzaRegiaFem) February 18, 2026

Trayectoria universitaria destacada

Washington inició su carrera en la NCAA con la Universidad de Florida, donde en 2016 fue reconocida como ‘Freshman of the Year’. Posteriormente continuó su desarrollo en la Universidad de Clemson, consolidándose como una de las jugadoras más destacadas del programa.

Con Clemson fue dos veces All-ACC y formó parte del Primer Equipo All-ACC en las temporadas 2020/2021 y 2021/2022, promediando cerca de 16.8 puntos y 6.2 rebotes por partido.

Tras su etapa colegial, Delicia dio el salto al profesionalismo en ligas de Italia, España e Israel. Más recientemente militó con Lupebasket (A.S.D. San Martino) en la Serie A1 de Italia, donde registró promedios de 13.7 puntos, 6.4 rebotes y 2 asistencias por encuentro.

En el plano internacional, ha representado a la selección de Sudán del Sur, destacando como líder anotadora del AfroBasket Femenil 2025 con más de 21 puntos por partido. Además, integró el quinteto ideal del torneo y contribuyó a la obtención de la medalla de bronce.

