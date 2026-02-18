Aseguran 534 paquetes de cocaína dentro de aeronave en Oaxaca

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el aseguramiento de 534 paquetes de cocaína trasladados a bordo de un aeronave por el espacio aéreo del estado de Oaxaca.

A través de redes sociales, el titular de la dependencia de seguridad aseguró que, en el lugar se decomisó esta droga, cuyo peso oscilaba entre la media tonelada.

Resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea y detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga.

En el lugar se aseguraron 534 paquetes…

Detectan aeronave con destino a Chiapas

De acuerdo con personal de seguridad, se detectó una aeronave que realizaba un vuelo no autorizado al sureste de Tapachula, Chiapas. Ante esto, se desplegaron de manera inmediata varias aeronaves para su verificación e identificación.

Tras dar seguimiento aéreo, se ubicó el aterrizaje de la avioneta en el municipio de San Dionisio del Mar, Oaxaca, por lo que las autoridades acudieron hasta el punto para actuar contra los presuntos delincuentes.

En el lugar también se decomisaron dos camionetas. Todo lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Incineran más de 97 toneladas de precursores químicos de Sinaloa

Más de 97 toneladas de sustancias y precursores químicos decomisadas en el estado de Sinaloa, fueron incinerados por parte de las autoridades federales.

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional del Estado llevó a cabo la destrucción de estas sustancias relacionadas con diversas carpetas de investigación.

