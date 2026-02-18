Podcast
Nacional

Busca Federación reducir dependencia de gas de EUA

Claudia Sheinbaum reconoció que México importa entre 70 y 75% del gas natural desde Texas y anunció que buscará mayor autosuficiencia con renovables

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que México mantiene una fuerte dependencia del gas natural proveniente de Texas, el cual cubre entre 70 y 75 por ciento del consumo nacional y es fundamental para la generación de electricidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el gas natural es la base del sistema eléctrico, ya que permite mantener en operación continua las plantas generadoras las 24 horas del día.

Gas natural, pieza central del sistema eléctrico

Sheinbaum detalló que este combustible es clave para garantizar estabilidad en la red eléctrica, al servir como generación de base frente a otras fuentes intermitentes.

Al mismo tiempo, adelantó que el combustóleo será eliminado de manera gradual como fuente de generación al término de su administración, debido a su impacto ambiental y su contribución a las emisiones contaminantes.

La estrategia energética, sostuvo, busca reducir la dependencia externa y avanzar hacia la autosuficiencia.

Más renovables y diálogo con comunidades

Como parte del plan, el gobierno federal proyecta incrementar en 15 por ciento la infraestructura de generación con energías limpias, principalmente solar y eólica.

Además, subrayó que los nuevos proyectos deberán desarrollarse con diálogo y consenso social en las regiones donde se instalen.

Análisis sobre extracción nacional

Respecto al gas natural, la titular del Poder Ejecutivo Federal planteó dos ejes de análisis: aumentar la producción de gas convencional y determinar en qué zonas del país es viable expandir su extracción.

Indicó que un grupo técnico también estudia la viabilidad del gas no convencional mediante métodos alternativos que reduzcan el impacto ambiental asociado a la fractura hidráulica.

No obstante, aclaró que estos estudios no implican una decisión tomada.

“He manifestado históricamente mi oposición al fracking”, recordó, aunque enfatizó que el gobierno debe evaluar todas las opciones con responsabilidad para garantizar el abasto energético y disminuir la dependencia del exterior.


