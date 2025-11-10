Cerrar X
Nacional

Exige EUA a México cumplir con entrega de agua del Tratado

Washington urgió a México a entregar el agua pendiente del Tratado de 1944; la falta del recurso afectó al último ingenio azucarero de Texas

El Gobierno de Estados Unidos reiteró su exigencia a México para que cumpla con los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas de 1944, que regula el uso compartido de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana.

La secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, denunció que la falta de entrega de agua por parte de México ha provocado el cierre del último ingenio azucarero de Texas, al no contar con suficiente líquido para operar.

“Valoro nuestra amistad con México, pero una promesa es una promesa. ¡Es hora de que México entregue el agua que se le prometió a nuestras comunidades fronterizas!”, escribió la funcionaria en su cuenta oficial de X.

El compromiso hídrico del Tratado de 1944

El tratado, vigente desde hace más de 80 años, establece que Estados Unidos debe proporcionar a México al menos 1,850 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado, mientras que México se compromete a entregar 431.72 millones de metros cúbicos al año del río Bravo, en ciclos quinquenales.

El 24 de octubre pasado venció el último ciclo de cinco años, en el que México debía haber entregado 2,158 millones de metros cúbicos, sin embargo para el 1 de octubre aún faltaba por enviar el 53.4% del total comprometido.

Brooke Rollins se reúne con Sheinbaum

Ante la situación, Brooke Rollins viajó a México para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de abordar la situación y buscar mecanismos para acelerar el cumplimiento del tratado.

La funcionaria reconoció que México ha comenzado a restablecer el flujo de agua, pero advirtió que “aún no es suficiente y seguiremos trabajando en este asunto de suma importancia”.

 


