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Nacional

Anuncia Sheinbaum otro envío de ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el envío de un nuevo buque con ayuda humanitaria a Cuba desde Veracruz. Destacó la solidaridad histórica de México

  • 20
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este viernes partió desde Veracruz un nuevo buque de la Secretaría de Marina con ayuda humanitaria rumbo a Cuba, en respuesta a la situación económica que enfrenta la isla.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que el envío forma parte de una estrategia de cooperación bilateral y de solidaridad con el pueblo cubano, en un contexto marcado por restricciones económicas y dificultades en el suministro de combustibles.

“Hoy sale otro barco de ayuda humanitaria a la isla de Cuba por parte del gobierno de México”, señaló Sheinbaum.

Apoyo ante crisis y restricciones económicas

Sheinbaum subrayó que el respaldo mexicano busca atender necesidades urgentes sin afectar las condiciones internas del país.

“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba y buscando la manera de que, sin afectar a México, podamos dar combustible y ayuda que es fundamental en este momento”, afirmó.

Además, hizo referencia a las limitaciones que enfrenta la isla para recibir insumos básicos, particularmente energéticos, lo que ha agravado su situación económica.

Solidaridad con raíces históricas

En su mensaje, la titular del Ejecutivo retomó el simbolismo histórico de la relación entre México y Cuba, evocando los discursos del expresidente Lázaro Cárdenas.

Recordó que, durante la expropiación petrolera, Cuba respaldó a México, y posteriormente Cárdenas expresó su solidaridad con la isla tras la invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

“Hay un discurso muy emotivo donde se señala que la solidaridad con Cuba es la solidaridad con América Latina. Es un mensaje vigente”, destacó.

Reiteró la postura del gobierno mexicano de respeto a la soberanía de los pueblos y rechazo a cualquier tipo de intervención externa.

“Defendemos siempre la autodeterminación de los pueblos. Es el propio pueblo de Cuba quien debe decidir cómo gobernarse”, sostuvo.

Asimismo, apuntó que cualquier apoyo internacional debe canalizarse mediante organismos multilaterales, como las Naciones Unidas.

Además del envío oficial, Sheinbaum mencionó que existen iniciativas de organizaciones civiles que también buscan llevar ayuda a Cuba.

Indicó que un grupo internacional prepara la salida de otra embarcación desde Yucatán, la cual está siendo supervisada por la Secretaría de Marina para garantizar condiciones de seguridad.

“La Secretaría de Marina está revisando que tengan todos los permisos para que puedan partir y llevar su propia solidaridad”, explicó.

Por su parte, el gobierno federal dejó claro que este tipo de acciones se mantendrán como parte de su política exterior con enfoque humanista.


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