Hija de 'El Mayo’ Zambada nunca fue detenida en Sinaloa: Harfuch

La supuesta detención de Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, fue desmentida este viernes por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aseguró que la mujer “nunca fue detenida” durante el operativo realizado en Culiacán, Sinaloa.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de marzo, el funcionario explicó que las acciones se llevaron a cabo en la sindicatura de El Salado, como parte de operativos coordinados entre fuerzas federales.

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Capturan a objetivo con orden en Estados Unidos

Harfuch precisó que el despliegue sí derivó en la detención de un hombre identificado como Omar Osvaldo “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California.

“En acciones operativas por parte de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo ‘N’. Esta persona cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos”, señaló.

Respecto a Mónica Zambada, el secretario detalló que se encontraba en uno de los inmuebles intervenidos junto con una menor de edad, por lo que fue puesta bajo custodia momentánea.

“Ella nunca fue detenida, de manera momentánea estuvo bajo custodia para resguardar la seguridad de todos los que estaban y verificar si tenía algún mandamiento judicial”, explicó.

El funcionario subrayó que esta medida respondió a protocolos de seguridad y revisión legal durante el operativo.

Sin órdenes de captura en México ni EUA

Tras la verificación, las autoridades confirmaron que la hija del líder del Cártel de Sinaloa no cuenta con órdenes de aprehensión vigentes.

“No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”, enfatizó Harfuch.

Asimismo, aclaró que su inclusión en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos data de 2007 y corresponde a un procedimiento administrativo, no penal.

“Es un procedimiento administrativo… no implica una orden de aprehensión”, puntualizó.

Liberada tras corroborar su situación

Una vez confirmada la inexistencia de cargos, Mónica Zambada fue entregada a sus familiares sin enfrentar acusaciones.

“Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familiares”, indicó el titular de la SSPC.

Por otra parte, Harfuch defendió que las acciones se realizaron conforme a la ley y bajo esquemas de coordinación interinstitucional.

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