Explosión de pipa deja al menos 57 heridos en Ciudad de México

Un fuerte incendio se registró la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, al poniente de la Ciudad de México, luego de la explosión de una pipa que involucró a varios vehículos.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, informó que al menos 57 personas resultaron heridas con quemaduras de segundo y tercer grado, y fueron trasladadas a distintos hospitales.

También confirmó daños en 18 automóviles y una motoneta.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizan labores de vialidad y apoyan junto a Bomberos y paramédicos en las maniobras de rescate y mitigación.

Al sitio acudieron ambulancias del ERUM, una unidad especial de rescate y personal de la Guardia Nacional, además de un helicóptero Cóndor que sobrevuela la zona.

Como medida preventiva, permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México–Puebla, entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, así como en calzada Ermita Iztapalapa desde avenida de Las Torres.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, informó la suspensión temporal del servicio de Trolebús, Cablebús y de la estación Santa Marta del Metro, hasta garantizar la seguridad de los usuarios.

El transporte público en la zona también quedó suspendido.

Aparentemente la unidad de carga pesada transportaba alrededor de 49,500 litros de gas, lo que provocó dicha explosión.

Arriba jefa de gobierno de CDMX, Clara Brugada

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió al lugar para atender la emergencia.

En las declaraciones brindadas a medios, Brugada mencionó que el siniestro ocurrió cuando la unidad sufrió una volcadura y posterior explosión dejó 57 personas heridas de las cuales, 19 se encuentran en situación grave.

Aseguró que se están atendiendo a los heridos por todas las vías, sin fallecidos hasta el momento. Además, agradeció a todos los equipos que acudieron al lugar para apoyar en lo necesario.

Traslado de heridos hacia diversos puntos

Las personas que resultaron heridas tanto por la explosión como por la onda expansiva provocada por la volcadura de una pipa de gas fueron trasladadas a varios hospitales de la localidad.

12 heridos al Hospital Gral. Iztapalapa Dr. Juan Ramón de la Fuente

9 heridos a la Clínica Hospital Emiliano Zapata

15 heridos al IMSS Los Reyes La Paz

15 heridos a la Clínica del ISSSTE Morelos

1 herido al Hospital del ISSSTE Zaragoza

5 heridos al Instituto Nacional de Rehabilitación

1 herido al Hospital General Dr. Rubén Leñero

Rescatan animales quemados tras siniestro

De acuerdo con Mónica Ballesteros, miembro de la Brigada de Vigilancia Animal adjunta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se rescataron un perro y una paloma sufrieron quemaduras por dicha explosión.

Los rescatistas acudieron al lugar y encontraron dichos animales tras realizar diversos recorridos por el lugar del siniestro.

Señaló que el canino tenía unicamente la nariz quemada, mientras que la paloma presenta ligeras quemaduras.

Ambos fueron trasladados a Brigada de Vigilancia Animal para su valoración veterinaria.

