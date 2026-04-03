Sheinbaum destaca entrega de becas; anuncia apoyo para primarias

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que actualmente miles de estudiantes en México reciben apoyos económicos a través de distintos programas federales, como parte de una estrategia para fortalecer el acceso a la educación.

Becas activas en distintos niveles educativos

A través de redes sociales, la mandataria detalló que alumnos de nivel medio superior en escuelas públicas cuentan con el respaldo de la beca Beca Benito Juárez.

En el caso del nivel superior, indicó que cerca de 425 mil universitarios reciben el apoyo del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Asimismo, estudiantes de secundaria pública son beneficiarios de la beca Rita Cetina.

Como parte de la ampliación de estos programas, Sheinbaum adelantó que a partir de agosto de 2026 se implementará un apoyo adicional dirigido a alumnos de primaria pública.

Este recurso estará enfocado en la compra de útiles escolares y uniformes, con el objetivo de aliviar los gastos que enfrentan las familias al inicio del ciclo escolar.

La mandataria explicó que la beca “Rita Cetina” consistirá en la entrega de $2 mil 500 pesos por familia con hijos inscritos en primaria pública.

El recurso será entregado en agosto, previo al arranque del próximo ciclo escolar, con el objetivo de apoyar en la compra de útiles y uniformes.

“Todas las familias que tienen hijas e hijos en primaria pública van a recibir 2 mil 500 pesos para ayudarles”, señaló.

En México

✅ Todos los estudiantes de educación media superior de escuelas públicas reciben la beca Benito Juárez



✅ 425 mil estudiantes universitarios reciben la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro



✅ Todas las y los estudiantes de secundaria pública reciben la beca Rita… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 3, 2026

Además, subrayó que estos programas no solo buscan incentivar la permanencia en las aulas, sino también apoyar directamente la economía de los hogares.

La titular del Poder Ejecutivo Federal destacó que el acceso a la educación es un derecho, por lo que su administración mantiene como prioridad la ampliación de estos apoyos en todos los niveles.

Pausa por Semana Santa

En paralelo, Sheinbaum informó que durante estos días de Semana Santa tomó un breve descanso, permaneciendo en Palacio Nacional junto a su esposo, Jesús María Tarriba.

Debido a ello, la presidenta suspendió sus conferencias matutinas durante jueves y viernes Santo, retomando posteriormente sus actividades.

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