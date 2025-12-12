Podcast
Nacional

FGR acusa a María Amparo Casar por fraude a Pemex

Se dio a conocer que 12 días después de la muerte del empresario, se solicitó la activación de la pensión para los beneficiarios, siendo la socióloga su esposa

La Fiscalía General de la República acusó este viernes a la socióloga de la UNAM, María Amparo Casar, por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades con respecto a la pensión vitalicia de su esposo, quien trabajaba en Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con las investigaciones, su esposo Carlos Fernando Márquez se suicidó el 7 de octubre de 2004 tras arrojarse del piso 12 del edificio A de la sede central de Pemex.

FGR acusa a María Amparo Casar por fraude a Pemex.png

Se dio a conocer que 12 días después, se solicitó la activación de la pensión posmortem para los beneficiarios.

El entonces director de Pemex, Octavio Orozpeza reveló que se incorporó a la empresa el 1 de junio de 2004 como coordinador ejecutivo en la dirección corporativa de administración, por lo que tan solo cumplió 129 días en el cargo. Además de que en la autopsia no se determinó de manera explícita las causas de su muerte.

Es por ello que el exdirector declaró que la socióloga cometió fraude al ser acreedora de una mensualidad de 125,000 pesos, lo que da un acumulado de 31 millones de pesos.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó una audiencia para el próximo 16 de diciembre contra Casar Pérez por el delito de fraude, con base a lo establecidos en el Código Penal Federal.


