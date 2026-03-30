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Nacional

Familia de mexicano muerto bajo custodia del ICE exige respuestas

Los familiares denunciaron falta de información del ICE tras muerte en Adelanto; caso ocurre en contexto de políticas de Donald Trump

  • 30
  • Marzo
    2026

A cinco días de la muerte del mexicano José Guadalupe Ramos Solano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, su familia denunció que la agencia estadounidense no ha establecido ningún contacto ni proporcionado información sobre el caso.

El abogado de los familiares, Jesús Eduardo Arias, señaló que en lugar de esclarecer los hechos, el ICE difundió señalamientos sobre supuestos antecedentes penales del connacional, sin ofrecer detalles oficiales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Ante esta situación, la esposa y los dos hijos de Ramos Solano exigieron justicia y transparencia a las autoridades de Estados Unidos, tras la muerte ocurrida el pasado 25 de marzo.

El migrante se encontraba detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, en California, y fue trasladado al hospital Victor Valley Global Medical Center, donde se confirmó su deceso. Su caso se suma a una serie de muertes de mexicanos bajo custodia migratoria en el contexto del endurecimiento de políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

Durante una conferencia en el consulado de México en Los Ángeles, familiares de la víctima expresaron su dolor y reclamaron justicia. Su esposa, Antonia Tovar, aseguró que Ramos Solano “no merecía morir así”, mientras que sus hijos pidieron que se investigue el caso a fondo.

La familia y su defensa legal iniciaron una investigación independiente para determinar las causas del fallecimiento, ante la falta de información oficial por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.


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