Cerrar X
xfbdes_0e6417d6ed
Nacional

Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún

Trascendió que una camioneta circulaba a exceso de velocidad a pesar del pavimento mojado, por lo que volcó y se impactó con la unidad donde viajaba la familia

  • 16
  • Septiembre
    2025

Durante la mañana de este martes se registró un fuerte choque sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Cancún, Quintana Roo, el cual dejó como saldo siete personas sin vida; entre ellas, una familia regia que estaba de viaje.

De acuerdo con las investigaciones, sobre esta importante arteria circulaba una camioneta a exceso de velocidad y con pavimento mojado, por lo que se volcó e invadió el carril contrario, por donde iba circulando esta familia en una camioneta que rentaron.

Hasta el lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos para comenzar con las labores de rescate. En el momento se confirmó la muerte de cinco personas, dos de ellos menores de edad (uno de 2 años y una pequeña de apenas 2 meses).

Seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de Cancún, donde más tarde fallecieron dos integrantes más de la familia originaria de Nuevo León.

Trascendió que los ocupantes de la camioneta que originó el choque sobrevivieron y se mantienen hospitalizados en condición crítica.

La Fiscalía de Quintana Roo ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.


publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_9cc572188f
Muere el conductor de la pipa que explotó en CDMX; van 19 muertos
EH_UNA_FOTO_1_fff93afb30
Caen cuatro por proyectar fotos de Trump y Epstein en Reino Unido
AP_25259536887945_43ebfcd851
Ecuador decreta estado de excepción por alza de precio del diésel
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_65c1d119b5
Advierte España que no jugaría el Mundial si Israel clasifica
EH_UNA_FOTO_1_9cc572188f
Muere el conductor de la pipa que explotó en CDMX; van 19 muertos
EH_UNA_FOTO_37ad2795f6
Laguna de Oxidación en Santa Engracia: un refugio para aves
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×