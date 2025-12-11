La Virgen más grande de Saltillo renace en Satélite Sur

Crece la virgen más grande de Saltillo en colonia Satélite Sur.

Es quizás la virgen más grande de la ciudad de Saltillo, ubicada en la colonia Satélite Sur, la cual se ha plasmado desde hace muchos años en la casa de don Cecilio, que nos cuenta cómo fue la llegada de la primera virgen y que ahora está 100% renovada.

Don Cecilio, solamente quería que le dieran una manita de gato, pero se encontró con Ángel, que cambió completamente el concepto de esta imagen… Ángel Siete en pandemia; lo conocimos por unos murales que hizo dedicándolos a los superhéroes verdaderos, a los paramédicos o enfermeras y doctores. Hoy nos cuenta cómo desde hace tiempo ya había visto a esta virgen de esta pared y quiso darle un toque nuevo, sin imaginar que con el paso de la restauración le iba a dar una nueva imagen, incluso más grande que la original.

Personas pasan por el lugar en vehículo o caminando y al ver la imponente imagen de la Virgen de Guadalupe. Solamente se persigna este 12 de diciembre. Será el centro de reunión de varias imágenes para rendirle tributo a la morenita de barrio, esa que viven los corazones de quienes dicen los cuida diariamente.

Pero no es obra de la casualidad; platicando con Ángel salió la verdad; esto viene de familia. Su padre, en paz descanse, también pintaba la Virgen de Guadalupe en la colonia Valle de las Flores y se hizo muy popular. Ahora, después de los años. Él repite esta misma acción guadalupana… Le gustaría conocerla; es la Virgen de Guadalupe gigante de la calle Carlos Pellicer en la colonia Satélite, sur de la ciudad de Saltillo.

Comentarios