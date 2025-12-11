Refuerza Samuel García alianza federal en seguridad de NL

El 2025 se consolidó como el "Año de la Seguridad" para Nuevo León gracias al fortalecimiento de Fuerza Civil y la constante coordinación con autoridades federales.



Bajo esta premisa, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reafirmó el compromiso de su administración de trabajar en equipo con el gobierno federal, el Ejército y otros estados en materia de seguridad.



El mandatario fijó la posición de Nuevo León durante la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrada en Palacio Nacional, donde asistieron la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la nueva Fiscal, Ernestina Godoy, entre otros gobernadores.

“En esta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en equipo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de seguridad Omar García Harfuch, la nueva fiscal Ernestina Godoy, las y los gobernadores, el Ejército y nuestra Nueva Fuerza Civil”, escribió García en sus redes sociales.



Junto con el Gobernador de Jalisco, Samuel García, presentó una serie de peticiones ante el Consejo, destacando la necesidad de asegurar recursos federales para la seguridad estatal.



"En mi caso, ya van dos años que intentamos un presupuesto enfocado en seguridad, parece que será un tercer año donde no vamos a tener el presupuesto," afirmó García Sepúlveda. "Queríamos pedir que busquemos como mesa nacional de seguridad pública, que en temas de seguridad no politicemos temas y cerremos filas para mejorar la seguridad pública de nuestros estados," puntualizó.



Aunque en Nuevo León y Jalisco se ha registrado una baja en los índices delictivos generales, el mandatario estatal reconoció que aún es crucial trabajar en áreas sensibles como la violencia familiar y los desaparecidos, flagelos para los cuales presentaron una propuesta conjunta.



De cara a la Copa Mundial 2026, el mandatario pidió el apoyo federal para blindar la seguridad en los aeropuertos, especialmente en lo relativo al uso de plataformas de arrendamiento y transporte como Uber.



Finalmente, reiteró la solicitud, hecha en conjunto con Jalisco, de reformar la Ley de Disciplina Financiera.

Esta reforma es clave para permitir que los estados con gran demanda de seguridad, como Nuevo León en la contratación de más policías para eventos masivos, no se vean bloqueados por la normativa actual.



"Así, seguimos trabajando por la seguridad de Nuevo León y de todo México", concluyó García

