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Nacional

FGR investiga irregularidades en escena tras caída de 'El Mencho'

Autoridades investigarán si la evidencia dentro del inmueble fue manipulada, por lo que también buscarán que algún servidor público se encuentre involucrado

  • 16
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General de la República informó este lunes que se investigará las posibles irregularidades efectuadas en el fraccionamiento de Jalisco, donde fue capturado Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" el pasado 22 de febrero.

Por medio de un comunicado, la dependencia informó que tras la operación de alta complejidad desplegada en un fraccionamiento del municipio de Tapalpa, donde el narcotraficante más buscado del mundo resultó herido, no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para el resguardo de las evidencias.

Investigarán a servidores públicos por posible contaminación de escena

Aunque se contaba con la custodia de las pruebas dentro del inmueble, no se hizo de manera inmediata y constante, por lo que la escena se contaminó.

"Previo a ello, se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena. "

Ante esto, la dependencia federal aseguró que no cuenta con la facultad para determinar si los objetos o indicios que se hallaron en el lugar, estaban en la escena previo a los hechos.

Por la probabilidad de que el lugar fuera contaminado por el ingreso de personas, se llevaran a cabo las acciones legales correspondientes y determinar si algún servidor público se encuentra coludido en alguna irregularidad efectuada en este caso.

 

 

 

 

 

 


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