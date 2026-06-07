Fiscalía cita a Raúl Morón por caso del alcalde Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán citó a declarar al senador morenista Raúl Morón Orozco como parte de las investigaciones por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido hace más de siete meses.

De acuerdo con el citatorio emitido por la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, el legislador deberá presentarse el próximo martes 9 de junio de 2026 a las 11:00 horas para rendir su declaración ministerial en calidad de testigo.

Comparecerá como testigo ante la Fiscalía

La comparecencia de Morón se realiza bajo las mismas condiciones en las que previamente acudieron el exgobernador Leonel Godoy Rangel y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua, ambos integrantes de su equipo político y también señalados públicamente por Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual alcaldesa sustituta.

Según el documento firmado por el fiscal especial de Homicidio Doloso, la declaración forma parte de las diligencias relacionadas con la causa penal 220/2025 por el delito de homicidio calificado.

El oficio establece que el senador deberá acudir ante la autoridad ministerial para rendir su testimonio y recuerda que toda persona citada por el Ministerio Público tiene la obligación legal de presentarse o justificar oportunamente cualquier impedimento.

La investigación por el asesinato del fundador del Movimiento del Sombrero ha derivado hasta ahora en la detención de 24 personas presuntamente involucradas de manera directa e indirecta en el crimen.

Entre los arrestados figuran personas cercanas al exedil independiente y elementos vinculados a corporaciones de seguridad.

Las dos capturas más recientes corresponden a un exagente de la Fiscalía Regional de Uruapan y a un elemento activo de la Guardia Civil, quienes presuntamente facilitaban la venta de armas y filtraban información operativa a la estructura criminal encabezada por Jorge Armando, alias “El Licenciado”.

Grecia Quiroz insiste en una posible motivación política

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan, pese a contar con dos círculos de seguridad proporcionados por fuerzas federales. El autor material del ataque fue identificado como un joven de 17 años que murió abatido en el lugar de los hechos.

Antes de su muerte, el entonces alcalde había responsabilizado públicamente a Leonel Godoy, Ignacio Campos y Raúl Morón de cualquier atentado que pudiera sufrir, debido a las diferencias políticas surgidas tras la elección municipal de 2024, en la que logró arrebatarles el control del gobierno de Uruapan.

Tras el homicidio, Grecia Quiroz presentó ante la Fiscalía diversos videos en los que Manzo realizaba dichos señalamientos y solicitó que los tres personajes políticos fueran llamados a declarar.

La alcaldesa sustituta ha sostenido que la investigación no debe descartar una posible motivación política entre las líneas de investigación que buscan esclarecer quién ordenó el asesinato del exalcalde.

Con esta citación, Raúl Morón se convierte en el último de los personajes señalados por la viuda de Carlos Manzo en acudir ante la autoridad ministerial para rendir declaración.

Tanto Leonel Godoy como Ignacio Campos ya comparecieron ante la Fiscalía y, tras hacerlo, aseguraron que no tienen ninguna relación con el crimen y manifestaron confianza en que las investigaciones descartarán cualquier vínculo con el caso.

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