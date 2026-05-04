Endurece Morena regla: sin perfil limpio, no compites

La nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que su dirigencia no tolerará actos de corrupción en gobiernos emanados del partido y advirtió que cualquier perfil involucrado en irregularidades quedará fuera de candidaturas, incluso si resulta ganador en encuestas.

Al asumir el cargo durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario, llamó a la militancia y a los funcionarios a realizar un “examen de conciencia” y a separar de sus responsabilidades a quienes incurran en prácticas indebidas.

“En Morena, los corruptos no tienen cabida”, sostuvo, al señalar que está en juego la autoridad moral y política que dio legitimidad al movimiento para llegar al poder.

De cara a las elecciones de 2027, enfatizó que quienes aspiren a una gubernatura deberán contar con una trayectoria intachable.

Aclaró que el método de encuestas no responde a la popularidad, sino al reconocimiento ciudadano basado en la honestidad y la cercanía con la población.

Advirtió que, aun con el respaldo de las encuestas, cualquier aspirante será descartado si existen pruebas de actos de corrupción, al subrayar que “la honestidad es un mandato ético que no admite excepciones”.

En otro tema, al referirse al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Moya, señaló que Morena actuará conforme a la justicia, pero rechazó acusaciones que —dijo— tienen fines políticos y buscan abrir paso a la injerencia extranjera.

Acusó a la oposición de promover ese tipo de intervenciones ante la falta de respaldo ciudadano y de impulsar campañas de desinformación para debilitar al movimiento.

Desde el World Trade Center, Montiel sostuvo que existe una ofensiva permanente contra la Cuarta Transformación, por lo que convocó a la militancia y simpatizantes a mantenerse unidos.

Aseguró que ni actores externos ni medios de comunicación podrán fracturar la relación del movimiento con la ciudadanía.

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