Gobierno anuncia proyecto para modernizar transporte pesado

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció un paquete de medidas para renovar la flota de vehículos pesados en México, sector que calificó como “columna vertebral” de la economía nacional.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que el programa contempla incentivos fiscales, financiamiento, nuevas normas de seguridad y ajustes en la importación de unidades usadas.

“Estamos hablando de los autobuses, camiones de carga y tractocamiones que vemos en todas las carreteras. En pocas palabras, una de las columnas vertebrales de toda la economía”, afirmó Ebrard.

Incentivos fiscales para renovar unidades

Uno de los ejes centrales del plan es la deducción inmediata de impuestos para quienes adquieran vehículos nuevos. Esto permitirá a transportistas descontar la inversión en el mismo año.

Ebrard explicó que se destinarán $2 mil millones de pesos para impulsar la compra de unidades producidas o ensambladas en México.

“Si compras el vehículo nuevo, lo puedes descontar de los impuestos que pagas en el primer año”, indicó.

El funcionario ejemplificó que, por una unidad con valor de $3 millones de pesos, el contribuyente podría deducir hasta $2.58 millones en el ejercicio fiscal 2026.

Apoyo directo a pequeños transportistas

El programa también busca beneficiar a los llamados “hombres y mujeres camión”, es decir, pequeños transportistas que no han podido renovar sus unidades por falta de recursos.

Para ello, se reactivará un esquema de garantías con una bolsa inicial de $250 millones de pesos, operado junto con Nacional Financiera.

“Necesitamos ayudarle al hombre camión para que pueda adquirir un vehículo nuevo, porque son precios muy considerables”, señaló.

Como parte de la estrategia, el gobierno federal desarrollará una nueva Norma Oficial Mexicana enfocada en dispositivos de seguridad para este tipo de unidades.

La regulación incluirá requisitos en cinturones, asientos, iluminación, espejos y sistemas de visibilidad, con el objetivo de reducir riesgos en carreteras.

“Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para que las normas de seguridad mejoren en toda la red carretera”, sostuvo Ebrard.

Actualmente, en México se registran alrededor de 30 mil accidentes al año donde están involucrados vehículos pesados.

Menos contaminación y “piso parejo”

El plan también busca disminuir emisiones contaminantes mediante la renovación de unidades, ya que las tecnologías antiguas generan mayores niveles de CO2, estimados entre seis y ocho millones de toneladas anuales.

Además, se actualizarán los precios estimados para la importación de vehículos usados, con el fin de evitar subvaluaciones y garantizar condiciones equitativas frente a la industria nacional.

“Es piso parejo, que todos cumplan las mismas normas”, puntualizó Ebrard.

Cabe señalar que dicha estrategia tiene como objetivo proteger una industria que genera alrededor de 200 mil empleos directos en el país, entre diseño, fabricación, distribución y proveeduría.

El secretario aseguró que el programa también busca mejorar la seguridad en carreteras, apoyar a transportistas y fortalecer la producción nacional.

“El objetivo es apoyar a una industria de la que dependen miles de familias, mejorar la seguridad y reducir emisiones”, concluyó.

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