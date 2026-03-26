Recibiremos en Palacio Nacional al presidente de FIFA: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la visita del titular de la FIFA, Gianni Infantino, quien arribará al país el próximo lunes 30 de marzo para revisar los avances en la organización de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro se llevará a cabo en Palacio Nacional, donde se abordarán temas operativos y logísticos clave rumbo al torneo más importante del futbol internacional.

“El lunes recibimos al presidente de la FIFA, a Infantino. Va a venir aquí, a Palacio Nacional. Para algunos detalles todavía de organización, para recibirlo y platicar con él”, informó la mandataria durante su conferencia matutina.

La visita del dirigente del organismo rector del futbol mundial se da en un momento determinante para México, que junto con Estados Unidos y Canadá será sede del Mundial 2026.

Sheinbaum destacó que este encuentro permitirá afinar detalles pendientes en la planeación del evento, considerado el más grande en la historia del futbol por el número de selecciones participantes.

Cabe recordar que ambos ya habían sostenido conversaciones previas enfocadas en la logística del torneo, especialmente tras episodios de violencia registrados en el país.

Infantino estará en NL para el primer duelo de repechaje

Cabe mencionar que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará presente en el arranque del repechaje rumbo al Mundial 2026, cuyo primer partido se disputará en Monterrey.

Durante el recibimiento del equipo de seguridad del organismo internacional, el mandatario destacó la relevancia del encuentro, al tratarse del inicio de la fase que definirá a las últimas selecciones clasificadas.

“Estamos muy contentos porque ya mañana es el juego de repechaje, el primer juego de todos, o sea que tenemos los ojos del mundo aquí en Nuevo León. Viene Infantino y el siguiente juego es el martes 31”, expresó.

Lee la nota completa: Gobernador confirma asistencia de presidente de FIFA en repechaje

FIFA mantiene confianza en México

En ese contexto, Infantino ha reiterado públicamente la confianza de la FIFA en México como anfitrión del Mundial.

“Tuve una excelente conversación con la presidenta de México. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión”, expresó previamente el dirigente.

El presidente de la FIFA también subrayó que se espera que México cumpla con la organización de todos los partidos asignados dentro de esta justa internacional.

Arranca el repechaje rumbo al Mundial

En paralelo a la visita, Sheinbaum destacó el inicio del repechaje intercontinental, que se disputa en ciudades como Guadalajara y Monterrey.

Uno de los primeros encuentros enfrenta a Bolivia y Surinam, cuyo ganador se medirá ante Irak por un boleto al Mundial. En la otra llave, Nueva Caledonia y Jamaica buscarán avanzar para enfrentarse a República del Congo.

Estos duelos forman parte del proceso para completar la lista definitiva de selecciones que participarán en la Copa del Mundo.

Por otra parte, la inauguración del Mundial 2026 está programada para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en un duelo con carga simbólica.

Además del inmueble capitalino, México contará con otras dos sedes: el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey.

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