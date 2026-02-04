Arranca el Programa 'Electrificación 100% en Tamaulipas'

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, puso en marcha el Programa “Electrificación 100% en Tamaulipas”, un compromiso de campaña del gobernador Américo Villarreal Anaya, que comenzó en el municipio de Casas.

“A través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se concretan estas acciones que buscan electrificar al 100% todo Tamaulipas. Comenzamos en este primer municipio con una labor sistemática para fortalecer las acciones que se realizan desde la Federación, ampliando la red de distribución de la CFE. “En lugares donde la electrificación convencional no es posible, el gobierno estatal, con el apoyo de los municipios, proporcionará sistemas fotovoltaicos de alta calidad para llevar energía eléctrica a comunidades que aún carecen de este servicio”, afirmó Jiménez.

El funcionario estatal destacó que la energía eléctrica es un insumo básico para la vida moderna y una condición esencial para combatir la pobreza. “La falta de acceso a la energía limita las oportunidades de desarrollo. Creando oportunidades para diversificar la vida diaria y las actividades productivas, buscamos alcanzar condiciones de bienestar. Esto se logra en conjunto con la CFE, que, bajo la presidencia de Claudia Scheinman Pardo, ha recuperado su carácter público y social, ampliando la red de distribución”, explicó.

Jiménez recordó que, en 1938, solo el 18% del territorio estaba electrificado. “A pesar de los esfuerzos, al año 2025 aún hay muchas personas sin acceso a este servicio”, lamentó.

El secretario agradeció al maestro Roberto Rendón, subsecretario de Electricidad, por su labor en revisar el padrón de beneficiarios para asegurar que nadie quede excluido. “Esto no es solo una visión desarrollista, sino una condición de posibilidad”, subrayó.

También agradeció al maestro Rodrigo Silva, subsecretario de Inversiones, por el arranque del programa de estufas eficientes de leña, que busca mejorar la vivienda rural y el uso seguro de la energía. “Es importante entender cómo estas tecnologías están integradas en nuestra cultura”, agregó.

Jiménez aseguró que el programa llegará a los 43 municipios de Tamaulipas, atendiendo las solicitudes de quienes no cuentan con servicio eléctrico. “Una gran noticia es que, en coordinación con la CFE, las obras de reforzamiento de la red de distribución coincidirán con la ejecución del programa de electrificación al 100%”, añadió.

Finalmente, destacó que estas acciones son fruto de la colaboración entre los sectores social, público y privado. “Los sistemas fotovoltaicos se financiarán gracias a la feria industrial del Congreso Internacional de Energía, sin costo para el gobierno estatal. Con un ejercicio eficiente del gasto público y rendición de cuentas, podemos garantizar que nadie se quede sin acceso a la energía”, concluyó.

