Tamaulipas

'Diablitos' provocan incendios en viviendas populares

Bomberos alertan que conexiones ilegales y sobrecarga causan incendios; piden evitar robo de luz y sobrecargas en fraccionamientos

  • 05
  • Febrero
    2026

En la zona sur de Tamaulipas continúan registrándose incendios en casas de interés social, ubicadas principalmente en grandes fraccionamientos, donde persisten condiciones de hacinamiento y un uso irregular de la energía eléctrica. Autoridades han detectado como causa predominante el robo de luz, mediante conexiones ilegales, conocidas popularmente como "diablitos".

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Altamira, José Torres Gómez, reconoció que esta práctica sigue siendo un factor recurrente en los siniestros atendidos. 

Explicó que muchas familias conectan varias extensiones a una sola toma eléctrica, lo que genera sobrecalentamiento del cableado y, en consecuencia, incendios al interior de las viviendas.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 4.46.53 PM (1).jpeg

Tan solo la semana pasada se registraron cinco incendios en casas habitación, de los cuales dos fueron provocados directamente por conexiones ilegales de energía, mientras que el resto obedeció al sobrecalentamiento por exceso de carga eléctrica. A ello se suma la presencia de fuertes vientos, que facilitan la rápida propagación del fuego.

Explicó que, de manera paralela, se mantiene una alta incidencia de incendios de pastizales, con un estimado de alrededor de diez eventos en la semana reciente, principalmente en zonas abiertas del norte y sureste del municipio.

Las condiciones de sequía y la acumulación de basura incrementan el riesgo, por lo que estos siniestros representan una amenaza constante para viviendas cercanas.

Hizo el llamado a quienes habitan en estos fraccionamientos a evitar el robo de energía eléctrica, así como a no sobrecargar extensiones dentro de los domicilios.

"Es fundamental tomar conciencia, porque estas malas prácticas ponen en riesgo la vida de familias completas", concluyó.


Comentarios

