Gobierno presenta 'Mundial Social' rumbo a México 2026

El Gobierno de México presentó la estrategia “Mundial Social México 2026”, un programa nacional que busca extender la Copa del Mundo más allá de las sedes oficiales mediante 74 torneos y actividades deportivas en las 32 entidades del país, con enfoque en inclusión, salud y cohesión social.

La iniciativa contempla competencias escolares, comunitarias, femeniles, paralímpicas y para personas adultas mayores, además de acciones culturales y de recuperación de espacios públicos.

Más de 22 millones de estudiantes convocados

Gabriela Cuevas, coordinadora federal para el Mundial 2026, destacó que la Copa Nacional Escolar será uno de los ejes centrales del proyecto y podría movilizar a más de 22 millones de niñas, niños y adolescentes.

Subrayó que se trata de una de las estrategias de activación deportiva más amplias que se hayan impulsado en México y que servirá para detectar talento y construir un semillero nacional de futbolistas.

Gobernación apuesta por inclusión y ciudadanía

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el Mundial debe jugarse “en equipo” y que el futbol puede ser una herramienta para fortalecer la convivencia social y la formación ciudadana.

Precisó que las actividades estarán abiertas a mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y población en general, bajo diez ejes que incluyen torneos, vida saludable, actividades culturales y hasta un mundialito de robótica que vincula deporte, ciencia y tecnología.

Arranca la Copa Nacional Escolar en febrero

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que la Copa Nacional Escolar iniciará el 2 de febrero en primarias, secundarias y bachilleratos públicos, con ramas femenil y varonil.

El torneo avanzará por etapas municipales y estatales hasta una gran final en el Estadio Olímpico Universitario, prevista para junio.

Delgado agregó que esta competencia será la base de un sistema permanente de seis torneos para consolidar el circuito escolar de futbol más grande del mundo.

Seis copas y activación todo el año

Por su parte, el director de la Conade, Rommel Pacheco, detalló que el proyecto contempla seis torneos interconectados:

Copa Escolar

Copa Conade

Copa de Barrio

Copa Paralímpica

Copa de los Trabajadores

Copa Edad de Oro

Todas seguirán fases desde el nivel local hasta el nacional y se desarrollarán durante todo el año para mantener la actividad deportiva más allá del Mundial.

IMSS suma torneos incluyentes

Desde el sector salud, el titular del IMSS, Zoé Robledo, anunció tres mundialitos y una copa internacional en instalaciones del instituto, con enfoque social.

Habrá torneos femeniles, fútbol sin correr para personas mayores, competencias para personas con síndrome de Down y la Street Child Cup, dirigida a niñas y niños que han salido de contextos de calle.

Indicó que las convocatorias ya están abiertas y que se brindará apoyo en transporte, alimentación y hospedaje a los equipos finalistas.

Comentarios