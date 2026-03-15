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Nacional

Presidencia respalda a López Obrador por apoyar a Cuba

La mandataria federal aseguró que se necesita apegarse a uno de los valores más profundos de la sociedad mexicana, la fraternidad

  • 15
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este domingo las palabras del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, quien mostró su apoyo a Cuba.

Al encabezar la entrega de apoyos de la Pensión Mujeres Bienestar en Nayarit, la mandataria federal aseguró que se necesita apegarse a uno de los valores más profundos de la sociedad mexicana.

“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba. Desde el Gobierno y quien quiera apoyar, que apoye. Hay que apelar a algo grandioso que tenemos las mexicanas y los mexicanos: la fraternidad”, enfatizó Sheinbaum.

Explicó que a esencia del mexicano es ser solidario y fraterno, cualidades que se manifiestan tanto en el apoyo vecinal como en el sacrificio de los paisanos que viven en el extranjero.

“Mexicanos somos fraternos, somos solidarios... eso no ocurre en cualquier cultura. Eso es algo muy especial de México”, señaló la presidenta.

La mandataria federal reiteró su compromiso con la continuidad de las obras estratégicas debido a que son parte tangible por encima de los intereses particulares.

“Nosotros nos caracterizamos por el amor a las mexicanas y a los mexicanos... y eso no nos lo va a quitar absolutamente nadie”,

Díaz-Canel agradece a AMLO por su solidaridad con Cuba

Miguel Díaz-Canel agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador por instar a la ciudadanía para ayudar al pueblo de Cuba ante la crisis sufrida en el país. 

A través de redes sociales, el mandatario cubano aseguró que "jamás olvidará" el apoyo brindado por López Obrador. 

Aquí te presentamos la nota completa: Díaz-Canel agradece a AMLO por su solidaridad con Cuba


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