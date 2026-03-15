Desmantelan centros de droga y huachicol en Sinaloa y Chihuahua

Los primeros despliegues se efectuaron en el municipio de Elota y Cosalá, donde se contabilizaron aproximadamente 20 mil plantas de marihuana

  • 15
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Marina destruyó más de 20 mil plantas de marihuana y aseguró una bodega clandestina en Sinaloa, mientras que en Chihuahua se decomisaron más de 78 mil litros de hidrocarburo.

Destruyen 20 mil plantas de marihuana en Sinaloa

De acuerdo con las dependencias de seguridad, dichos plantíos se localizaron en el municipio de Elota y Cosalá, donde se contabilizaron aproximadamente 20 mil plantas de marihuana a través de dos operativos. 

Como parte de estos despliegues, también se localizó una bodega con aproximadamente 4,200 litros de precursores químicos con cuatro costales de sosa cáustica de 25 kilogramos cada uno y 400 litros de sustancias de uso dual.

Además, autoridades federales procedieron con incinerar los plantíos de manera controlada, mientras que los precursores químicos fueron neutralizados en el sitio.

Aseguran inmueble con 78 mil litros de huachicol en Chihuahua

De acuerdo con el Ejército Mexicano, se detuvieron a tres personas en el municipio de Guerrero, Chihuahua, donde se aseguró un inmueble utilizado como bodega clandestina.

En estas acciones se lograron decomisar:

  • 78,000 litros de hidrocarburo
  • Cuatro bombas de gasolina
  • Tres bombas de diésel
  • Un tractocamión con dos autotanques
  • Un inmueble
  • Diverso equipo electrónico

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, con el fin de determinar su situación jurídica.

 


