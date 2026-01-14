Podcast
Nacional

Define Presidencia delegación mexicana para la Cumbre de Davos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Alicia Bárcena y la empresaria Altagracia Gómez representarán a México en la Cumbre Mundial de Davos

  • 14
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México estará representado en la Cumbre Mundial de Davos, en Suiza, por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, y la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, Altagracia Gómez, quienes participarán en los debates sobre desarrollo económico, justicia social y sostenibilidad.

Durante su mensaje, la mandataria detalló que Bárcenas acudirá como la principal representante del Gobierno de México y tendrá a su cargo la exposición del modelo mexicano de desarrollo, con énfasis en la justicia social y la protección del medio ambiente.

foro-economico-mundial-barcenas-sheinbaum.jpg

Mensaje económico y ambiental

Sheinbaum explicó que la participación mexicana en Davos estará centrada en compartir la visión del país sobre crecimiento económico con equidad, así como las políticas públicas que buscan equilibrar desarrollo y cuidado ambiental.

“La secretaria va a hablar del modelo de desarrollo con justicia, vinculado también a los temas ambientales”, señaló.

Presencia del sector empresarial

Además de la representación gubernamental, la empresaria Altagracia Gómez asistirá como parte de un consejo ampliado de empresarios mexicanos, cuyo objetivo es dialogar con actores internacionales sobre las oportunidades económicas del país.

Sheinbaum destacó que este grupo empresarial ha ido creciendo y tendrá un papel activo en la difusión del modelo de desarrollo mexicano ante líderes políticos y económicos del mundo.

Cabe señalar que la Cumbre Mundial de Davos, la cual se llevará a cabo del 19 al 23 de enero, reúne cada año a jefes de Estado, funcionarios, empresarios y especialistas para discutir los principales retos económicos, sociales y ambientales a nivel global.

 

 


