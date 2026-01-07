Podcast
Tamaulipas

Hallan restos humanos durante búsqueda en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos localizó restos óseos en Reynosa junto a una tarjeta que podría vincularse con una ficha de desaparición de 2012

  • 07
  • Enero
    2026

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dio a conocer, a través de sus canales de comunicación con la prensa, el hallazgo de restos humanos en un paraje ubicado entre el canal Guillermo Rodhe y la Estación de Recolección de Gas Lomitas 2, en Reynosa, como resultado de una jornada de prospección realizada recientemente.

De acuerdo con la información difundida por el colectivo, durante los trabajos de búsqueda se localizaron diversos restos óseos, entre ellos un cráneo incompleto de una persona del sexo masculino, al que le falta parte de la bóveda craneal, el maxilar inferior y la mayoría de las piezas dentales, además de fragmentos de costillas, un coxis y un fémur.

64931cd2-6d15-4eef-8958-21cd2ad0dd81.jfif

Junto a los restos fue encontrada una tarjeta bancaria a nombre de Alejandro Vázquez Martínez, cuyo nombre coincide con una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado el 1 de enero de 2012.

En esa ficha se reportaba la desaparición de una persona con ese nombre en la ciudad de Reynosa, de 36 años de edad, 1.62 metros de estatura y un peso aproximado de 85 kilogramos.

270c8462-5b7f-4db7-8d72-c47e00f801da.jfif

La coincidencia entre el nombre de la tarjeta y el de la ficha oficial hace suponer que podría tratarse de la misma persona; sin embargo, el colectivo subrayó que será necesario confirmar esta información mediante la notificación a familiares y la realización de las pruebas periciales correspondientes por parte de las autoridades competentes.

El colectivo también recordó que durante el año 2025 se registraron 52 hallazgos positivos derivados de sus propias búsquedas, además de otros seis por parte del Consejo Estatal de Búsqueda.

0a8701fc-3b4b-4b4f-88d2-145719d6b699.jfif

En ese periodo se documentaron 44 restos calcinados, 13 cuerpos localizados en superficie, 13 restos óseos en superficie, siete fosas clandestinas y un total de 50 procesamientos de campo.

El nuevo hallazgo, señalaron, confirma que aún existe un amplio trabajo de búsqueda por realizar en la región y que podrían encontrarse más restos humanos en distintos puntos del municipio y sus alrededores, por lo que reiteraron la importancia de continuar con las labores de campo y el acompañamiento a las familias de personas desaparecidas.

e5598dc7-40e7-43a8-9b73-5c0041c8c8d0.jfif


Comentarios

