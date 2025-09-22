Cerrar X
Hallan sin vida a los artistas colombianos B-King y Regio Clown

La fiscalía capitalina precisó que los familiares de Bayron Sánchez realizaron este 22 de septiembre un reconocimiento preliminar

La desaparición de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) dio un giro este lunes, luego de que autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México informaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida que coinciden con las características de ambos músicos, vistos por última vez el 16 de septiembre tras salir de un gimnasio en la colonia Polanco.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) explicó que, tras recabar testimonios y videograbaciones, se estableció como hipótesis que su último paradero estaba en territorio mexiquense. 

Con esa línea de investigación se coordinó con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual reportó que el 17 de septiembre fueron encontrados dos cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, con rasgos coincidentes.

La fiscalía capitalina precisó que los familiares de Bayron Sánchez realizaron este 22 de septiembre un reconocimiento preliminar, pero que la identificación definitiva depende de dictámenes periciales y cotejo de ADN, así como del reconocimiento formal de los familiares de Jorge Luis Herrera.

La investigación principal permanece en la Fiscalía de la Ciudad de México, al tratarse de un caso de desaparición iniciado en la capital, mientras la FGJEM desarrolla una carpeta por homicidio para esclarecer cómo los cuerpos fueron trasladados al Estado de México.

El caso adquirió relevancia internacional cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó públicamente en su cuenta de X la colaboración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para localizar a los músicos. 

Sheinbaum respondió que las autoridades federales y capitalinas ya trabajaban de forma conjunta con la Cancillería colombiana.

¿Quiénes eran?

B-King, cantante de reguetón de 31 años originario de Norte de Santander, y Regio Clown, DJ y productor de 35 años nacido en el Valle del Cauca, se encontraban en México para una serie de presentaciones musicales. 

El 14 de septiembre, ambos ofrecieron un exitoso concierto en la discoteca ElectroLab de la capital, titulado “Sin Censura. Independence Day”. Fue la última actuación pública de los artistas, quienes promocionaban sus más recientes sencillos.

La desaparición de los músicos fue reportada el 17 de septiembre por su mánager, Juan Camilo Gallego, tras perder contacto con ellos luego de que fueran vistos saliendo del gimnasio Smart Fit en la avenida Masaryk, Polanco.


