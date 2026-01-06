Cinco adolescentes desaparecen en Ixtlahuacán, Jalisco

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco emitió fichas de búsqueda por cinco adolescentes de entre 14 y 15 años, vistos por última vez en la colonia Buenavista del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en la zona metropolitana de Guadalajara.

Quiénes son los adolescentes

Los jóvenes son Alexánder Ortega Vázquez, Andy Gael Castro Rodríguez y Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, de 14 años, así como Luis Fernando González Ramírez y Cristopher Abraham Flores Gómez, de 15 años.

Las desapariciones no ocurrieron el mismo día: Andy Gael y Luis Fernando fueron vistos por última vez el 3 de enero de 2026, mientras que Alexánder, Aarón y Cristopher desaparecieron el 4 de enero.

Las autoridades aún no han confirmado si los adolescentes se conocían entre sí, pero se analizan coincidencias en edad, zona de residencia y fechas de desaparición.

La Comisión Estatal de Búsqueda solicitó a la ciudadanía cualquier información que pueda ayudar a localizarlos, recordando que los reportes pueden ser anónimos.

Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas en México, con 15,531 casos de un total de 132,563 en el país, una problemática que afecta principalmente a jóvenes y adolescentes.

Especialistas señalan que la ubicación geográfica y la presencia del crimen organizado convierten a varios municipios en corredores de desapariciones.

Familiares y organizaciones locales han difundido fichas de búsqueda en redes sociales, con la esperanza de obtener información que permita dar con el paradero de los adolescentes.

