Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_06_T090444_930_6eb6afaa32
Nacional

Cinco adolescentes desaparecen en Ixtlahuacán, Jalisco

La Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco pide ayuda para localizar a cinco adolescentes desaparecidos en la colonia Buenavista

  • 06
  • Enero
    2026

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco emitió fichas de búsqueda por cinco adolescentes de entre 14 y 15 años, vistos por última vez en la colonia Buenavista del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en la zona metropolitana de Guadalajara.

Quiénes son los adolescentes

Los jóvenes son Alexánder Ortega Vázquez, Andy Gael Castro Rodríguez y Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, de 14 años, así como Luis Fernando González Ramírez y Cristopher Abraham Flores Gómez, de 15 años.

menor_desaparecido_jalisco_2_97646856ad.jpg

Las desapariciones no ocurrieron el mismo día: Andy Gael y Luis Fernando fueron vistos por última vez el 3 de enero de 2026, mientras que Alexánder, Aarón y Cristopher desaparecieron el 4 de enero.

menor_desaparecido_jalisco_3_549ac95184.jpg

Las autoridades aún no han confirmado si los adolescentes se conocían entre sí, pero se analizan coincidencias en edad, zona de residencia y fechas de desaparición.

menor_desaparecido_jalisco_857df2f8e1.jpg

La Comisión Estatal de Búsqueda solicitó a la ciudadanía cualquier información que pueda ayudar a localizarlos, recordando que los reportes pueden ser anónimos.

menor_desaparecido_jalisco_4_21c0f9fde5.jpg

Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas en México, con 15,531 casos de un total de 132,563 en el país, una problemática que afecta principalmente a jóvenes y adolescentes.

menor_desaparecido_jalisco_5_876d5e5f00.jpg

Especialistas señalan que la ubicación geográfica y la presencia del crimen organizado convierten a varios municipios en corredores de desapariciones.

Familiares y organizaciones locales han difundido fichas de búsqueda en redes sociales, con la esperanza de obtener información que permita dar con el paradero de los adolescentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nueve_integrantes_cjng_puebla_d3014aa5a9
Caen nueve presuntos integrantes del CJNG en Puebla
finanzas_exportaciones_6087778d56
De NL para el mundo: alcanza tercer lugar en exportaciones
Whats_App_Image_2026_01_06_at_12_29_14_AM_0402d41a26
Mantiene Cártel Jalisco Nueva Generación su hegemonía criminal
publicidad

Últimas Noticias

barcelona_vs_bilbao_2026_f5a1a63496
Barcelona golea al Athletic de Bilbao en la Supercopa de España
antidumping_mexico_eua_2026_4abe167f9e
Arranca México investigación antidumping contra manzanas de EUA
carrera_5_k_tamaulipas_a9566f6894
"Pequeños Héroes 2026": Reynosa corre por niños con cáncer
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×