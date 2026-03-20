Sheinbaum destaca inversión alemana y digitalización tras reunión

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su encuentro con el mandatario alemán Frank-Walter Steinmeier, realizado el 19 de marzo en Quintana Roo, se centró en fortalecer la relación económica, la cooperación internacional y el impulso a la innovación.

Durante su conferencia matutina desde Cancún, la mandataria destacó el interés de empresas alemanas por ampliar su presencia en el país.

“Hay cerca de dos mil empresas alemanas que tienen inversiones en México y hay mucho interés de seguir invirtiendo”, afirmó Sheinbaum.

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Comercio, tecnología y cooperación internacional

Sheinbaum explicó que uno de los puntos clave fue la actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, cuya firma definitiva está prevista para mayo.

Además, subrayó que se abordaron temas de cooperación científica, cultural y tecnológica, así como la situación global.

“Hablamos también de la situación internacional y de cómo es fundamental buscar la paz en el mundo y avanzar en la cooperación para el desarrollo”, señaló.

También, calificó el encuentro como relevante, destacando la trayectoria del mandatario alemán en procesos internacionales.

Apuesta por pagos digitales en México

En otro tema, la jefa del Ejecutivo anunció acuerdos con el sector bancario y autoridades financieras para acelerar la digitalización de pagos en el país.

Detalló que se impulsará el uso de plataformas como CoDi y Dimo, diseñadas por el Banco de México, que permiten realizar transacciones sin comisiones.

“Hay un acuerdo para impulsar la modernización de esta aplicación y facilitar a través del teléfono hacer los pagos”, explicó.

La mandataria añadió que el objetivo es reducir el uso de efectivo y hacer más eficiente la economía.

Casetas y gasolineras sin efectivo

Como parte de esta estrategia, el gobierno federal buscará que las casetas de peaje operen únicamente con pagos digitales.

“Nuestro objetivo es que este año podamos hacer las casetas del país digitales solamente”, indicó.

También se planteó avanzar en este modelo en gasolineras, donde actualmente existen comisiones por pagos con tarjeta.

“A través de estas aplicaciones la comisión sería cero, de tal manera que el usuario gastaría menos”, puntualizó.

Otro de los acuerdos relevantes es el compromiso de la banca mexicana de aumentar el financiamiento del 38% al 48% del PIB hacia 2030.

La titular del Poder Ejecutivo Federal, destacó que esto permitirá facilitar créditos a pequeñas y medianas empresas, impulsando el desarrollo económico.

“Esto significa un acuerdo para el desarrollo del país y la inclusión financiera”, sostuvo.

Por otra parte, Sheinbaum también mencionó el impulso al proyecto del Distrito Financiero de Cancún, promovido por el gobierno estatal, como parte de la estrategia para atraer inversiones.

Finalmente, adelantó que su agenda en la entidad incluye visitas a comunidades, entre ellas el municipio de Felipe Carrillo Puerto, con énfasis en pueblos originarios.

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