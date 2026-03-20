Ucrania usa experiencia con drones para frenar ataques iraníes

Ucrania amplía su papel en seguridad internacional al brindar asistencia técnica y operativa a países de Oriente Medio y del Golfo para contrarrestar ataques con drones de origen iraní, en un contexto donde la guerra con Rusia sigue activa y la tensión regional aumenta.

¿Cómo apoya Ucrania a países de Oriente Medio?

El presidente Volodymyr Zelenskyy informó que equipos ucranianos trabajan con cinco naciones para enfrentar amenazas de drones tipo Shahed, utilizados de forma recurrente en conflictos recientes. Estas acciones incluyen evaluaciones técnicas, diseño de estrategias defensivas y apoyo en la construcción de sistemas de protección aérea.

Especialistas militares ucranianos han sido desplegados en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Jordania, donde colaboran en la defensa de infraestructura crítica y civil. La experiencia adquirida por Ucrania durante la invasión rusa ha permitido desarrollar interceptores de drones de bajo costo y alta eficacia.

¿Qué busca Ucrania con esta cooperación internacional?

Kiev pretende fortalecer alianzas estratégicas mediante el intercambio de capacidades militares. A cambio de su conocimiento en defensa contra drones, Ucrania busca acceder a sistemas avanzados de defensa aérea que le permitan enfrentar los ataques constantes de Rusia.

La posible reducción en el suministro de misiles por parte de aliados occidentales, debido a la presión que genera el conflicto con Irán, ha incrementado la urgencia de Ucrania por diversificar sus fuentes de apoyo militar.

¿Cuál es el papel de Estados Unidos y Europa?

Zelenskyy indicó que EUA ha solicitado asesoría técnica para su personal desplegado en dos zonas de la región, mientras que países europeos también han planteado peticiones similares. Sin embargo, la cooperación bilateral enfrenta incertidumbre.

El presidente Donald Trump rechazó públicamente una oferta de asistencia en defensa contra drones, lo que evidencia diferencias en la estrategia conjunta. Paralelamente, Ucrania espera autorización para avanzar en acuerdos de producción de drones con Washington.

¿Cómo impacta Oriente Medio en la guerra entre Rusia y Ucrania?

El conflicto en Oriente Medio ha desviado la atención internacional del frente ucraniano, complicando aún más la situación financiera y militar de Kiev. Ucrania continúa a la espera de un paquete de apoyo económico por parte de la Unión Europea, mientras enfrenta limitaciones presupuestarias.

En contraste, Rusia ha obtenido beneficios económicos derivados de ajustes en sanciones energéticas, lo que podría fortalecer su capacidad ofensiva. Analistas prevén que Vladímir Putin intensifique operaciones militares en los próximos meses, aprovechando condiciones climáticas más favorables.

En este escenario, Ucrania busca mantener relevancia estratégica en el ámbito internacional, posicionándose como proveedor de soluciones en defensa tecnológica, mientras intenta reactivar negociaciones diplomáticas para poner fin al conflicto.

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