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Internacional

Avanza NASA con Artemis II tras reparar cohete lunar

Tras retrasos por fallas técnicas, la agencia alista el lanzamiento de Artemis II con cuatro astronautas en un sobrevuelo lunar.

  • 20
  • Marzo
    2026

La NASA reanudó los preparativos para su misión lunar tripulada al trasladar nuevamente su cohete hacia la plataforma de lanzamiento, con la intención de concretar el despegue en las próximas semanas tras superar fallas técnicas detectadas previamente.

¿Cuándo podría despegar Artemis II?

El Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) fue movilizado desde el hangar hasta la plataforma en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con la expectativa de un posible lanzamiento a partir del 1 de abril, siempre que las condiciones técnicas y climáticas lo permitan.

La misión Artemis II contempla enviar a cuatro astronautas —tres estadounidenses y un canadiense— en un sobrevuelo alrededor de la Luna, sin alunizaje, como parte de las pruebas clave para futuras expediciones tripuladas.

¿Qué problemas técnicos enfrentó el cohete?

El programa sufrió un retraso luego de detectar fugas de hidrógeno y obstrucciones en las líneas de helio, lo que obligó a posponer el lanzamiento y regresar el cohete al Edificio de Ensamblaje de Vehículos para realizar reparaciones más profundas.

Mientras que las fugas pudieron ser atendidas en la plataforma, los problemas relacionados con el helio requirieron intervención especializada dentro del complejo de ensamblaje, extendiendo el calendario de la misión por al menos dos meses.

¿Cómo fue el traslado del cohete?

El cohete de 98 metros de altura recorrió aproximadamente 6,4 kilómetros a bordo de un vehículo oruga, un sistema de transporte histórico utilizado desde las misiones Apolo en la década de 1960.

El desplazamiento se realizó durante la noche y tomó cerca de 12 horas, con retrasos provocados por condiciones climáticas adversas, incluyendo fuertes vientos que obligaron a ajustar el cronograma.

¿Qué busca el programa Artemis?

La misión marca el regreso de vuelos tripulados alrededor de la Luna por primera vez desde Apolo 17 en 1972. Este paso es fundamental dentro del programa Artemis, cuyo objetivo es lograr un alunizaje tripulado en 2028.

Con este avance, la NASA busca consolidar nuevas capacidades para la exploración espacial profunda, estableciendo las bases para misiones más ambiciosas en el futuro.


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