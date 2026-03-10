Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HD_Ewe_UPXMAAT_5_Xf_1c1c2ffd9c
Nacional

Exalcalde de Tequila frena temporalmente juicio por secuestro

Un juez federal otorgó suspensión provisional a Diego Rivera Navarro, acusado de delincuencia organizada; seguirá preso en el penal del Altiplano

  • 10
  • Marzo
    2026

El exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que se le dictó por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro.

La medida cautelar no implica su liberación, por lo que permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Juez detiene apertura de juicio oral

Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, explicó que la suspensión tiene como efecto detener la apertura del juicio oral mientras se determina si procede una suspensión definitiva.

La audiencia para resolver este recurso fue programada para el 17 de marzo.

El juzgador precisó que la concesión de la suspensión no provoca un perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público. Por el contrario, indicó que negarla podría ocasionar daños o perjuicios de difícil reparación para el imputado.

Proceso continuará hasta etapa intermedia

De acuerdo con la resolución judicial, el juez de control que lleva la causa penal 39/2026 podrá continuar con el proceso hasta la etapa intermedia; sin embargo, deberá suspender la apertura a juicio oral hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

Esta medida forma parte del juicio de amparo promovido por la defensa del exfuncionario para intentar revertir la vinculación a proceso dictada en su contra.

Señalamientos por delincuencia organizada

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Rivera Navarro presuntamente encabezaba una red de corrupción dentro del ayuntamiento de Tequila.

Las indagatorias señalan que servidores públicos extorsionaban a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos públicos. También se le vincula con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la carpeta de investigación aparecen también Julio César Limón Trigueros y Severo Flores Mendoza, alias El Rey Mago, identificados como personajes clave dentro de la presunta red criminal.

Limón Trigueros, quien fungía como jefe de gabinete municipal, habría mantenido el control político interno de la estructura y presuntamente encubierto las actividades ilícitas de otros funcionarios.

Testimonios de víctimas y testigos de identidad reservada señalan que su función era coordinar a distintas áreas del gobierno municipal para facilitar la operación del grupo y evitar acciones legales en su contra.

Mientras se resuelve el amparo, el exalcalde continuará bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nuevo_leon_lider_empleo_manufacturero_23bdaef53a
Nuevo León, líder en empleo manufacturero y de servicios
fgr_el_mencho_d80529aa7b
FGR tiene pruebas del abatimiento contra 'El Mencho': Gobierno
el_85_se_declarara_culpable_eu_2895ccc61a
'El 85' se declarará culpable por narcotráfico en Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

62a3dab0_9cab_4406_8aff_c54c139701a2_b606edc99a
Impulsan bienestar femenino con Feria en Saltillo
large_Captura_76c38e13dd_ed276e8abb
Padre de quinceañera viral debe 3.6 mdp al fisco de Tabasco
IMG_0778_49e46a4462
Continúan trabajos de recarpeteo en Saltillo con nueva maquinaria
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×