Exalcalde de Tequila frena temporalmente juicio por secuestro

El exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que se le dictó por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro.

La medida cautelar no implica su liberación, por lo que permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Juez detiene apertura de juicio oral

Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, explicó que la suspensión tiene como efecto detener la apertura del juicio oral mientras se determina si procede una suspensión definitiva.

La audiencia para resolver este recurso fue programada para el 17 de marzo.

El juzgador precisó que la concesión de la suspensión no provoca un perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público. Por el contrario, indicó que negarla podría ocasionar daños o perjuicios de difícil reparación para el imputado.

Proceso continuará hasta etapa intermedia

De acuerdo con la resolución judicial, el juez de control que lleva la causa penal 39/2026 podrá continuar con el proceso hasta la etapa intermedia; sin embargo, deberá suspender la apertura a juicio oral hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

Esta medida forma parte del juicio de amparo promovido por la defensa del exfuncionario para intentar revertir la vinculación a proceso dictada en su contra.

Señalamientos por delincuencia organizada

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Rivera Navarro presuntamente encabezaba una red de corrupción dentro del ayuntamiento de Tequila.

Las indagatorias señalan que servidores públicos extorsionaban a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos públicos. También se le vincula con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la carpeta de investigación aparecen también Julio César Limón Trigueros y Severo Flores Mendoza, alias El Rey Mago, identificados como personajes clave dentro de la presunta red criminal.

Limón Trigueros, quien fungía como jefe de gabinete municipal, habría mantenido el control político interno de la estructura y presuntamente encubierto las actividades ilícitas de otros funcionarios.

Testimonios de víctimas y testigos de identidad reservada señalan que su función era coordinar a distintas áreas del gobierno municipal para facilitar la operación del grupo y evitar acciones legales en su contra.

Mientras se resuelve el amparo, el exalcalde continuará bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano.

