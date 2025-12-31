Hieren a funcionaria municipal de Tecámac en presunto atentado

La Directora de Bienestar del Sistema Municipal del DIF en Tecámac resultó herida luego de sufrir un ataque directo este miércoles, en el Estado de México.

Los hechos ocurrieron cerca de su domicilio, cuando Tania Judith Avendaño Servín se trasladaba a bordo de un vehículo oficial.

La funcionaria municipal presentó una herida en el brazo izquierdo, provocada por uno de los proyectiles disparados por el o los agresores.

En tanto, la presidenta municipal Rosy Wong detalló que será personal de la Fiscalía del Estado de México quien realiza las investigaciones correspondientes para identificar y detener a los responsables.

"Condeno enérgicamente este atentado al igual que las amenazas que han recibido otros funcionarios y ex funcionarios públicos municipales por parte de quienes, se han empeñado en enrarecer el clima sociopolítico de Tecámac, lo que fue denunciado oportunamente, como será denunciado también este atentado para que la Fiscalía identifique y detenga a quien resulte responsable", señaló la edil.

En tanto, elementos de la Guardia Civil mantiene un operativo en la zona.

