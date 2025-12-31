Podcast
Hieren_a_funcionaria_municipal_de_Tecamac_tras_sufrir_atentado_4edfa3a777
Nacional

Hieren a funcionaria municipal de Tecámac en presunto atentado

Esto ocurrió cerca de su vivienda, donde una de sus extremidades resultó herida a pesar de encontrarse dentro de un vehículo oficial

  • 31
  • Diciembre
    2025

La Directora de Bienestar del Sistema Municipal del DIF en Tecámac resultó herida luego de sufrir un ataque directo este miércoles, en el Estado de México.

Los hechos ocurrieron cerca de su domicilio, cuando Tania Judith Avendaño Servín se trasladaba a bordo de un vehículo oficial.

Hieren a funcionaria municipal de Tecámac en presunto atentado.jpg

La funcionaria municipal presentó una herida en el brazo izquierdo, provocada por uno de los proyectiles disparados por el o los agresores.

En tanto, la presidenta municipal Rosy Wong detalló que será personal de la Fiscalía del Estado de México quien realiza las investigaciones correspondientes para identificar y detener a los responsables.

"Condeno enérgicamente este atentado al igual que las amenazas que han recibido otros funcionarios y ex funcionarios públicos municipales por parte de quienes, se han empeñado en enrarecer el clima sociopolítico de Tecámac, lo que fue denunciado oportunamente, como será denunciado también este atentado para que la Fiscalía identifique y detenga a quien resulte responsable", señaló la edil.

Fiscalia-Estado-de-Mexico.jpg

En tanto, elementos de la Guardia Civil mantiene un operativo en la zona. 


