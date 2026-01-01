2025 en resumen: Llegada de Donald Trump a Casa Blanca

A menos de un año de iniciar su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el comercio global. Desde enero de 2025 ha impulsado una ofensiva arancelaria que amenaza a más de 180 países, y que incluye un arancel base del 10% anunciado el 2 de abril.

La medida se ha extendido a sectores estratégicos como el acero, el aluminio, los fármacos y el cobre. México y Canadá están en el centro de la presión. Trump acusa a ambos países de no frenar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Y la tensión creció aún más durante el arranque de diciembre, Trump acusó a México de incumplir el tratado de aguas y amenazó con imponer un arancel adicional del 5% si no se entrega el agua “de inmediato”.

El presidente asegura que la escasez afecta a cultivos y ganado en Texas. Ambos gobiernos ya negocian para evitar un nuevo choque comercial.

Pero no sólo América del Norte está bajo presión. Trump ha exigido a India dejar de comprar petróleo ruso, a la Unión Europea reducir las sanciones a tecnológicas estadounidenses y a Colombia reforzar la lucha contra el narcotráfico. Incluso Brasil y España han sido presionados, por temas que van desde procesos políticos internos hasta disputas comerciales con toda la Unión Europea.

Por su parte, China ha resistido los aranceles, pero sus exportaciones hacia Estados Unidos sí se han visto afectadas.

En medio de todo esto, México intenta equilibrar su relación con Estados Unidos mientras compite con China. Las negociaciones siguen, pero por ahora los aranceles de Trump continúan moviendo el tablero del comercio mundial.

Comentarios