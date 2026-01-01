Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
2025_en_resumen_Llegada_de_Donald_Trump_a_Casa_Blanca_e23b5bc7db
Internacional

2025 en resumen: Llegada de Donald Trump a Casa Blanca

El mandatario republicano asegura que la escasez afecta a cultivos y ganado en Texas, por lo que se encuentra en negociación para evitar choques comerciales

  • 01
  • Enero
    2026

A menos de un año de iniciar su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el comercio global. Desde enero de 2025 ha impulsado una ofensiva arancelaria que amenaza a más de 180 países, y que incluye un arancel base del 10% anunciado el 2 de abril.

La medida se ha extendido a sectores estratégicos como el acero, el aluminio, los fármacos y el cobre. México y Canadá están en el centro de la presión. Trump acusa a ambos países de no frenar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Y la tensión creció aún más durante el arranque de diciembre, Trump acusó a México de incumplir el tratado de aguas y amenazó con imponer un arancel adicional del 5% si no se entrega el agua “de inmediato”.

El presidente asegura que la escasez afecta a cultivos y ganado en Texas. Ambos gobiernos ya negocian para evitar un nuevo choque comercial.

Pero no sólo América del Norte está bajo presión. Trump ha exigido a India dejar de comprar petróleo ruso, a la Unión Europea reducir las sanciones a tecnológicas estadounidenses y a Colombia reforzar la lucha contra el narcotráfico. Incluso Brasil y España han sido presionados, por temas que van desde procesos políticos internos hasta disputas comerciales con toda la Unión Europea.

Por su parte, China ha resistido los aranceles, pero sus exportaciones hacia Estados Unidos sí se han visto afectadas.

En medio de todo esto, México intenta equilibrar su relación con Estados Unidos mientras compite con China. Las negociaciones siguen, pero por ahora los aranceles de Trump continúan moviendo el tablero del comercio mundial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Mexico_es_el_pais_con_menos_aranceles_de_todo_el_mundo_Sheinbaum_39d5b2c992
México es el país con menos aranceles de todo el mundo: Sheinbaum
finanzas_aranceles_2fb82a8e0c
Aranceles buscan elevar 15% contenido nacional
finanzas_aranceles_china_c940509a0a
Se oficializa aplicación de aranceles a productos chinos
publicidad

Últimas Noticias

sebastian_cordova_toluca_mediocampo_5770e9c028
Confirma Toluca llegada de Sebastián Córdova para Clausura 2026
caja_negra_tren_interoceanico_avanza_investigacion_fgr_5aad82a2b0
Extraen caja negra del Tren Interoceánico tras descarrilamiento
tesla_cae_finanzas_pierde_liderazgo_2025_8a0cfa3e93
Cae Tesla en Bolsa tras perder liderazgo y reducir ventas en 2025
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
Catujanes_tragedia_jpg_e3620460d9
2025 en resumen: tragedia ante fallecimiento de bebé en Catujanes
elementos_de_seguridad_aerea_14eeb4b4e1
Desvían vuelo Madrid- Monterrey a Canadá por muerte de pasajero
publicidad
×