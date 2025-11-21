IA exige renovar educación en México, alerta SEP

Durante su intervención en Palacio Nacional, el titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que México enfrenta un cambio de época impulsado por la inteligencia artificial generativa, tecnología que, según dijo, ha acelerado la creación global de conocimiento a niveles inéditos.

“En 1945 el conocimiento humano se duplicaba cada 25 años; hoy, con la IA generativa, se duplica cada 24 horas”, declaró.

El funcionario advirtió que esta transformación obliga al país a reconstruir de raíz su sistema educativo, pues en los próximos cinco años desaparecerán 92 millones de empleos, mientras surgirán 170 millones nuevos cuyos perfiles aún no existen.

Un derecho educativo que dura toda la vida

Delgado sostuvo que la educación ya no puede entenderse como un proceso que concluye con la obtención de un título universitario.

La velocidad de los cambios tecnológicos exige que las personas regresen periódicamente a las aulas, físicas o digitales, para actualizarse o formarse en nuevos oficios.

“La educación ya no termina cuando sales de la escuela; ahora debe durar toda la vida, en todo momento y en todo lugar”, apuntó.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó hace dos semanas a rectoras y rectores de todo el país para diseñar una propuesta que rompería con el modelo tradicional: SaberesMX, una plataforma pública de formación continua abierta para cualquier ciudadano.

Plataformas privadas ya superan a las universidades

El secretario alertó que, mientras las universidades públicas mantienen su estructura tradicional, las plataformas privadas de educación en línea crecen rápidamente y ya rebasan en usuarios al sistema de educación superior mexicano.

Como ejemplo, destacó que Coursera cuenta con 7.3 millones de usuarios en México, frente a los 5.5 millones de estudiantes inscritos formalmente en instituciones de educación superior.

Además, recordó que el curso más popular en una de esas plataformas fue creado por la UNAM, lo que, dijo, muestra cómo actores privados lucran con conocimiento generado por instituciones públicas.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, detalló que SaberesMX busca acompañar a las personas durante toda su vida, conectando a universidades, centros de investigación y dependencias públicas para ofrecer una oferta educativa amplia y gratuita.

Las instituciones que ya están enlazadas a la plataforma son:

UNAM

Universidad Abierta y a Distancia (UnADM)

Tecnológico Nacional de México

IPN

ASU (Arizona State University)

Aprende.mx

IMSS

Open Academy

A partir de este viernes, cualquier persona puede ingresar a SaberesMX con su cuenta Llave MX, donde el sistema recomendará cursos según los intereses de cada usuario.

Primer curso disponible: bienestar y prevención para jóvenes

Cabe mencionar que el primer contenido alojado es “SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones”, un curso de 16 horas equivalente a un crédito universitario. Más de 70 especialistas y más de 20 instituciones participaron en su creación.

Los estudiantes que lo concluyan recibirán una constancia oficial con validez académica.

