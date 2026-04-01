Gasolina se mantendrá en $24 pesos gracias a subsidios: Sheinbaum

El gobierno federal mantendrá el precio de la gasolina magna por debajo de los $24 pesos en la mayor parte del país, apoyado en subsidios fiscales y acuerdos voluntarios con distribuidores, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su mensaje, la mandataria destacó que esta estrategia ha permitido contener los precios pese a la volatilidad internacional del petróleo, derivada del conflicto en Medio Oriente.

“El precio de 23.99 o menos se mantiene en alrededor del 85% de las gasolineras del país”, aseguró.

Sheinbaum subrayó que México ha avanzado de manera significativa en materia energética, reduciendo su dependencia del exterior.

“Imagínense que tuviéramos que seguir importando el 60% de la gasolina o el 70% del diésel; hoy somos autosuficientes en diésel”, afirmó.

Actualmente, el sistema nacional de refinación cubre el 100% de la demanda de diésel y alrededor del 80% del consumo de gasolina. En ese proceso, destacó la compra de la refinería de Deer Park como un paso decisivo.

Acuerdos con gasolineros y control de ganancias

Además, explicó que el control del precio no se basa únicamente en subsidios, sino también en acuerdos con el sector privado.

“Se fijó un precio máximo de ganancia del gasolinero asociado a sus costos y utilidades razonables”, detalló.

Este esquema, dijo, ha sido efectivo, aunque reconoció que hay excepciones en zonas donde el transporte encarece el combustible, como en el sureste del país.

Presión internacional impacta el diésel

El aumento en el precio del diésel responde principalmente a factores externos, explicó la mandataria, como el encarecimiento del crudo.

“El precio del barril estaba en 60 dólares y hoy está en más de 100 dólares”, indicó.

Ante este escenario, el gobierno ha optado por reducir impuestos para evitar incrementos mayores al consumidor.

Nuevas medidas para contener precios

Sheinbaum adelantó que su administración ya trabaja en nuevos acuerdos, ahora enfocados en el diésel, con el objetivo de evitar abusos en el mercado.

“No puede venderse a 30 pesos, no es justo; vamos a acordar un precio responsable”, señaló.

Asimismo, advirtió que las estaciones que incumplan serán sancionadas por la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

La titular del Poder Ejecutivo Federal también destacó que proyectos como el tren de carga en el sureste permitirán abaratar la distribución de combustibles, lo que podría reflejarse en menores precios a mediano plazo.

“Cuando el tren esté funcionando, va a permitir bajar el precio de la gasolina”, sostuvo.

Comentarios