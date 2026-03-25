Exige Sheinbaum a EUA investigar muertes de mexicanos en custodia

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el Gobierno de México mantendrá la presión diplomática para que Estados Unidos investigue a fondo las muertes de connacionales bajo custodia, al tiempo que exigió respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que este posicionamiento ha sido planteado directamente en sus conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Lo hemos manifestado en las distintas llamadas: la defensa de los mexicanos en el exterior y que pedimos que se respeten los derechos humanos”, afirmó Sheinbaum.

Rechazo a detenciones de migrantes

Sheinbaum fue enfática al señalar que su administración no está de acuerdo con la forma en que se están realizando algunas detenciones de mexicanos en territorio estadounidense.

“No estamos de acuerdo con estas formas de detención de ninguna persona y en particular de nuestros hermanos y hermanas que trabajan allá”, sostuvo.

Destacó que muchos de los connacionales detenidos cuentan incluso con permisos de trabajo, lo que evidencia inconsistencias en los procesos migratorios.

La mandataria explicó que, en diversos casos, tras revisar la situación migratoria de las personas detenidas, estas terminan siendo liberadas.

“Muchos de ellos tienen permisos de trabajo cuando son detenidos y ya que ven su situación migratoria, entonces son liberados”, puntualizó.

Este escenario, dijo, refleja irregularidades que deben ser revisadas por las autoridades estadounidenses.

Insistencia en investigaciones por fallecimientos

En medio de la preocupación por los mexicanos que han fallecido bajo custodia, la jefa del Ejecutivo aseguró que su gobierno seguirá exigiendo investigaciones claras y transparentes.

“La respuesta de ellos es que va a haber investigación y vamos a seguir insistiendo en que debe hacerse para saber la causa”, declaró.

Agregó que será fundamental contar con peritajes y análisis forenses que permitan determinar con precisión qué ocurrió en cada caso.

“Una vez que haya peritajes, forenses, pues realmente conocer la causa de los fallecimientos”, subrayó.

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La titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que la protección de los mexicanos en el exterior es una prioridad de su administración y que no dejarán de insistir en el respeto a sus derechos.

El Gobierno de México, indicó, continuará utilizando todos los canales diplomáticos para exigir condiciones dignas y justicia en los casos donde se han registrado abusos o muertes.

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