Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
imss_medicos_nl_b5109dbe15
Nacional

IMSS contrata 10,785 especialistas; NL suma 399 nuevos médicos

El IMSS contrató 10,785 médicos especialistas, la cifra más alta en su historia. Nuevo León suma 399 plazas, fortaleciendo la atención médica en hospitales

  • 17
  • Marzo
    2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó la mayor contratación de médicos especialistas en su historia con 10,785 plazas, de las cuales 399 fueron asignadas a Nuevo León, informó su director general, Zoé Robledo.

Durante la conferencia matutina, el funcionario destacó que este esfuerzo busca fortalecer la atención médica en todo el país, particularmente en zonas con mayor rezago.

“Es el número más alto que hemos tenido en toda la historia del Seguro Social, 10 mil 785 médicas y médicos especialistas para todo el país”, subrayó.

10-mil-medicos-imss.jpg

Nuevo León, entre los estados con refuerzo médico

De acuerdo con los datos oficiales, Nuevo León recibió 399 especialistas, colocándose entre las entidades con mayor número de contrataciones, junto a estados como Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

Estas plazas permitirán reforzar hospitales y unidades médicas, tanto en zonas urbanas como en regiones con mayor demanda de servicios.

nl-medicos.jpg

Del total de contrataciones, el 53% corresponde a mujeres, con 5,694 médicas frente a 5,091 médicos, un dato que refleja el crecimiento de la participación femenina en el sector salud.

Además, la distribución del personal contempla distintos niveles de atención:

  • 446 especialistas en hospitales de alta especialidad (UMAES)
  • 8,438 en hospitales regionales y de zona
  • 861 en unidades de medicina familiar

También se destinaron 1,040 médicos a 81 hospitales rurales, antes conocidos como IMSS-Coplamar.

“Muchos de estos hospitales están en zonas más apartadas… ahora forman parte del régimen ordinario”, explicó Robledo.

Especialidades con mayor contratación

El IMSS detalló que las especialidades con mayor número de contrataciones están enfocadas en la atención directa a la población:

  • Medicina Familiar: 1,413
  • Urgencias: 1,366
  • Anestesiología: 1,216
  • Cirugía General: 900
  • Ginecología y Obstetricia: 892
  • Pediatría: 654

A estas se suman áreas como traumatología, cardiología y nefrología, consideradas clave para ampliar la cobertura médica.

especialidades-imss.jpg

Por otra parte, el director del IMSS indicó que los especialistas comenzarán a incorporarse en los próximos días a sus unidades médicas en todo el país, incluyendo Nuevo León.

“Estarán llegando en los próximos días a cada estado y a cada unidad para incorporarse a sus nuevas funciones”, afirmó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_monorriel_52842fb2c1
Construye NL monorriel más largo de Latinoamérica
finanzas_empleo_06ed95d4b6
Coahuila pierde más de 9,000 empleos formales en febrero
Whats_App_Image_2026_03_18_at_12_23_00_AM_021f7df8d3
Disminuyen 35% en Nuevo León trabajadores con salario mínimo
publicidad

Últimas Noticias

ebrard_entabla_dialogo_previo_revision_del_t_mec_b1ffa062eb
Ebrard entabla diálogo previo a revisión del T-MEC
zombies_camp_rock_437e97cd7a
Confirma Worlds Collide Concert Tour show en Arena Monterrey
nuevo_leon_asegura_vigilancia_mundial_2026_e78f86a747
Nuevo León asegura vigilancia para Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×