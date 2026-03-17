IMSS contrata 10,785 especialistas; NL suma 399 nuevos médicos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó la mayor contratación de médicos especialistas en su historia con 10,785 plazas, de las cuales 399 fueron asignadas a Nuevo León, informó su director general, Zoé Robledo.

Durante la conferencia matutina, el funcionario destacó que este esfuerzo busca fortalecer la atención médica en todo el país, particularmente en zonas con mayor rezago.

“Es el número más alto que hemos tenido en toda la historia del Seguro Social, 10 mil 785 médicas y médicos especialistas para todo el país”, subrayó.

Nuevo León, entre los estados con refuerzo médico

De acuerdo con los datos oficiales, Nuevo León recibió 399 especialistas, colocándose entre las entidades con mayor número de contrataciones, junto a estados como Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

Estas plazas permitirán reforzar hospitales y unidades médicas, tanto en zonas urbanas como en regiones con mayor demanda de servicios.

Del total de contrataciones, el 53% corresponde a mujeres, con 5,694 médicas frente a 5,091 médicos, un dato que refleja el crecimiento de la participación femenina en el sector salud.

Además, la distribución del personal contempla distintos niveles de atención:

446 especialistas en hospitales de alta especialidad (UMAES)

8,438 en hospitales regionales y de zona

861 en unidades de medicina familiar

También se destinaron 1,040 médicos a 81 hospitales rurales, antes conocidos como IMSS-Coplamar.

“Muchos de estos hospitales están en zonas más apartadas… ahora forman parte del régimen ordinario”, explicó Robledo.

Especialidades con mayor contratación

El IMSS detalló que las especialidades con mayor número de contrataciones están enfocadas en la atención directa a la población:

Medicina Familiar: 1,413

Urgencias: 1,366

Anestesiología: 1,216

Cirugía General: 900

Ginecología y Obstetricia: 892

Pediatría: 654

A estas se suman áreas como traumatología, cardiología y nefrología, consideradas clave para ampliar la cobertura médica.

Por otra parte, el director del IMSS indicó que los especialistas comenzarán a incorporarse en los próximos días a sus unidades médicas en todo el país, incluyendo Nuevo León.

“Estarán llegando en los próximos días a cada estado y a cada unidad para incorporarse a sus nuevas funciones”, afirmó.

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