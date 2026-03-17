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Nuevo León

Prevén incremento de vientos al norte y oriente de Nuevo León

Este pronóstico se brinda después de una jornada en donde las fuertes ráfagas de viento provocaron diversos estragos en la zona metropolitana

  • 17
  • Marzo
    2026

Protección Civil Nuevo León avisó este martes que se cuenta con presencia de viento con dirección hacia el sureste, las cuales podrían incrementarse durante el transcurso de esta tarde.

Este es el prónostico de rachas para la región

Aquí te presentamos el pronóstico de rachas para la región:

  • Norte: 40 a 50 km/h
  • Oriente: 40 a 50 km/h
  • Metropolitana: 30 a 40 km/h
  • Citrícola: 30 a 40 km/h
  • Montañosa: 20 a 30 km/h
  • Sur: 30 a 40 km/h

PCNL emite recomendaciones ante estas fuertes rachas de viento

Protección Civil del Estado brindó diversas recomendaciones para salvaguardar la vida de los ciudadanos:

  • Asegura objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Evita resguardarte bajo árboles o estructuras inestables.
  • Conduce con precaución ante rachas de viento.

Este pronóstico se brinda después de una jornada en donde las fuertes ráfagas de viento provocaron diversos estragos en la zona metropolitana, incluido el derribo de postes e incendios por las condiciones áridas predominantes en la Entidad.

Saldo blanco tras fuertes vientos en la Entidad

Durante la jornada de este lunes, Protección Civil Nuevo León se reportó que en algunos puntos de la entidad las fuertes ráfagas de viento alcanzaron los 100 km/h.

El director Erik Cavazos Cavazos informó que estas ráfagas son producidas ante el ingreso del frente frío número 41.

En Monterrey, 77 km/h; en China, 90 km/h, y en el Aeropuerto Mariano Escobedo hasta 100 km/h.

Mientras que en Linares, Santa Catarina, la Sierra de Picachos, San Nicolás, General Terán, Escobedo, San Pedro, y Montemorelos las ráfagas fueron de 32 a 56 km/h.

Aquí te presentamos la nota completa: Reporta PC saldo blanco tras fuertes vientos en Nuevo León


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