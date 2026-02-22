Podcast
Nacional

Investigan muerte de aficionado tras partido de Celaya vs Racing

El presidente de Toros de Celaya dio a conocer que la víctima fue identificada como Carlos Ortíz Ortega, de 33 años de edad

  • 22
  • Febrero
    2026

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dio a conocer que se abrió la carpeta de investigación para esclarecer la muerte del aficionado que perdió la vida en una riña tras el partido entre Racing de Veracruz y el Celaya, durante la noche de este sábado en el municipio de Boca del Río.

A través de redes sociales, la mandataria estatal dio a conocer que por estos hechos, la Fiscalía General del Estado trabajará en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, para dar con los responsables de estos actos.

Nahle mencionó que también se instruyó a la Secretaría de Protección Civil a que revisen las condiciones del inmueble para tomar las medidas necesarias para esclarecer el caso.

Además, aseguró que entabló comunicación con la gobernadora del Estado de Guanajuato para coordinar el traslado de la víctima.

Identifican al aficionado fallecido tras riña 

De acuerdo con el presidente de Toros de Celaya, Christian Ríos, la víctima fue identificada como Carlos Ortíz Ortega, de 33 años de edad.

A través de un video, mencionó que el saldo de esta riña es de seis personas heridas y dos de ellas de gravedad. 

Además, instó a las autoridades a continuar con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este deceso.

Gobernadora lamenta los hechos ocurridos

Por su parte, el gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García lamentó los hechos ocurridos durante y después del partido de futbol, en donde uno de los aficionados perdió la vida este sábado.

Aseguró que la violencia no "puede tener cabina en el deporte, ni en ningún espacio de convivencia familiar". 

Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz

Un enfrentamiento entre grupos de animación dejó como saldo una persona sin vida y varios lesionados tras el partido entre Toros de Celaya y Racing de Veracruz, correspondiente a la Jornada 20 de la Liga Premier Serie A.

Captura de pantalla 2026-02-22 003835.png

Los hechos se registraron la noche del sábado en los alrededores de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez, en Boca del Río, Veracruz, luego de que concluyera el encuentro, el cual terminó con marcador de 4-0 a favor del equipo local.

Aquí te presentamos la nota completa: Fallece aficionado tras  años riña en Celaya vs Racing de Veracruz

 

 

 


Comentarios

Etiquetas:
