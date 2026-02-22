Investigan muerte de aficionado tras partido de Celaya vs Racing

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dio a conocer que se abrió la carpeta de investigación para esclarecer la muerte del aficionado que perdió la vida en una riña tras el partido entre Racing de Veracruz y el Celaya, durante la noche de este sábado en el municipio de Boca del Río.

A través de redes sociales, la mandataria estatal dio a conocer que por estos hechos, la Fiscalía General del Estado trabajará en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, para dar con los responsables de estos actos.

Ante los hechos lamentables ocurridos en el torneo de fútbol bol donde una persona perdió la vida en el municipio de Boca del Río, la @FGE_Veracruz abrió la carpeta de investigación y se trabaja en coordinación con la @SP_Veracruz para encontrar a los responsables.

🧵 — Rocío Nahle (@rocionahle) February 22, 2026

Nahle mencionó que también se instruyó a la Secretaría de Protección Civil a que revisen las condiciones del inmueble para tomar las medidas necesarias para esclarecer el caso.

Además, aseguró que entabló comunicación con la gobernadora del Estado de Guanajuato para coordinar el traslado de la víctima.

Identifican al aficionado fallecido tras riña

De acuerdo con el presidente de Toros de Celaya, Christian Ríos, la víctima fue identificada como Carlos Ortíz Ortega, de 33 años de edad.

A través de un video, mencionó que el saldo de esta riña es de seis personas heridas y dos de ellas de gravedad.

Además, instó a las autoridades a continuar con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este deceso.

Gobernadora lamenta los hechos ocurridos

Por su parte, el gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García lamentó los hechos ocurridos durante y después del partido de futbol, en donde uno de los aficionados perdió la vida este sábado.

Aseguró que la violencia no "puede tener cabina en el deporte, ni en ningún espacio de convivencia familiar".

Lamento profundamente los hechos ocurridos durante el partido entre Veracruz y Club Celaya en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, donde un aficionado celayense perdió la vida.



Lo hemos dicho, la violencia no puede tener cabida en el deporte ni en ningún espacio de convivencia… — Libia Dennise (@LibiaDennise) February 22, 2026

Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz

Un enfrentamiento entre grupos de animación dejó como saldo una persona sin vida y varios lesionados tras el partido entre Toros de Celaya y Racing de Veracruz, correspondiente a la Jornada 20 de la Liga Premier Serie A.

Los hechos se registraron la noche del sábado en los alrededores de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez, en Boca del Río, Veracruz, luego de que concluyera el encuentro, el cual terminó con marcador de 4-0 a favor del equipo local.

Aquí te presentamos la nota completa: Fallece aficionado tras años riña en Celaya vs Racing de Veracruz

