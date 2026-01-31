Podcast
Tamaulipas

Reynosa activa apoyos a familias de víctimas de desaparición

El municipio de Reynosa puso en marcha apoyos económicos, jurídicos y psicológicos para familias con carpetas de investigación activas por desaparición forzada

  • 31
  • Enero
    2026

El Gobierno municipal de Reynosa informó que ya se encuentran en operación los apoyos dirigidos a familias de víctimas de desaparición forzada, los cuales incluyen ayuda económica, asesoría jurídica y atención psicológica, como parte de un acuerdo aprobado previamente por el Cabildo.

El alcalde de Reynosa dio a conocer que estos beneficios están destinados a quienes figuren como titulares en una carpeta de investigación activa, por lo que las familias deben contar con una denuncia formal y mantenerse en la búsqueda de su familiar para poder acceder a este respaldo municipal.

Explicó que el apoyo financiero, así como la orientación legal y la atención psicológica, forman parte de una respuesta institucional a las demandas planteadas por colectivos de madres buscadoras, quienes habían solicitado mayor acompañamiento por parte de las autoridades locales.

Indicó que tras los reclamos públicos y mesas de diálogo sostenidas con los familiares de personas desaparecidas, el municipio reaccionó con una serie de acciones concretas para brindar respaldo real a quienes enfrentan esta situación.

Finalmente, señaló que esta información se está difundiendo durante los encuentros ciudadanos, con el objetivo de que las familias conozcan sus derechos y puedan acudir a las instancias correspondientes para solicitar el apoyo que ya es una realidad en Reynosa.


