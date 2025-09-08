Cerrar X
Nacional

Investigan muerte de capitán de la Marina en puerto de Altamira

El área donde se encontró al elemento permanece asegurada y bajo peritajes ministeriales, hasta ahora no hay información oficial sobre posibles responsables

  • 08
  • Septiembre
    2025

Autoridades federales investigan la muerte de un capitán de navío de la Secretaría de Marina, quien fue localizado sin vida al interior de una camioneta en el recinto portuario de Altamira; el cuerpo presentaba un impacto de bala y fue descubierto la mañana de este lunes en inmediaciones de la caseta de vigilancia.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:30 horas, tras una llamada a la Central de Emergencias C-5 que alertó sobre la presencia de una persona inconsciente; minutos después, efectivos de seguridad confirmaron que se trataba del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, responsable de la Unidad de Protección Portuaria en este complejo industrial.

De inmediato se generó hermetismo, pues la escena quedó bajo control de la Fiscalía General de la República, debido a que se trata de una zona federal; de manera extraoficial, trascendió que el caso podría estar relacionado con investigaciones recientes sobre tráfico de combustible, en el llamado "huachicol fiscal", en las que se han visto involucrados elementos navales.

Por su parte, la Secretaría de Marina-Armada de México lamentó el fallecimiento de su integrante y manifestó que trabajará junto con las instancias correspondientes para aclarar lo sucedido; la institución reiteró además su respaldo a la familia y compañeros del oficial caído.

Mientras tanto, el área donde se encontró el vehículo permanece asegurada y bajo peritajes ministeriales; hasta ahora no hay información oficial sobre posibles responsables ni sobre las circunstancias que rodearon el hecho violento.


Comentarios

