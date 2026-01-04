Podcast
Nacional

Descarrila tren en Sonora; refuerzan vigilancia ferroviaria

Un tren se descarriló en Agua Zarca, Sonora, sin dejar lesionados. El hecho reaviva alertas por la seguridad ferroviaria en la frontera norte

  • 04
  • Enero
    2026

Un tren de carga se descarriló durante la madrugada en el sector Agua Zarca, Sonora, a la altura del kilómetro 21, lo que provocó la movilización de autoridades federales, estatales y municipales.

El incidente se suma a una serie de percances ferroviarios recientes en la región fronteriza, generando preocupación sobre la seguridad y operación del transporte de carga.

La Unidad Municipal de Protección Civil de Nogales informó que el accidente involucró varios vagones, algunos cargados con jarabe de maíz, material considerado no peligroso, y otros vacíos.

No se reportaron personas lesionadas ni riesgos para la población.

Situación bajo control y sin riesgos

Desde el sitio del incidente, la coordinadora de Protección Civil Municipal, Julia Guadalupe Ochoa, aseguró que se activaron de inmediato los protocolos de atención y verificación.

G91rbe_aoAAg6Nm.jfif

“Desde el primer momento se confirmaron que no hubo personas lesionadas ni presencia de materiales peligrosos. La situación se encuentra bajo control”, señaló.

Incidentes recientes en la región fronteriza

Este descarrilamiento se suma a otros hechos similares ocurridos en semanas recientes en la frontera de Sonora, entre ellos un vagón que recorrió varias calles de Nogales antes de descarrilar cerca de la garita Dennis DeConcini, provocando cierres viales y un amplio despliegue de seguridad.

G91SZpEXsAABWvv.jfif

Aunque estos eventos no han dejado víctimas, han evidenciado la vulnerabilidad operativa de la infraestructura ferroviaria en una zona clave para el comercio internacional con Estados Unidos.

Coordinación interinstitucional y acciones de Ferromex

En el lugar participaron Protección Civil Estatal, Seguridad Pública Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación y la Guardia Nacional, a través de su división de Vías de Comunicación, realizando labores de resguardo, evaluación y apoyo.

G91k0JxWwAAlMtI.jfif

La empresa Ferromex asumió la responsabilidad de las maniobras operativas, el seguimiento técnico y la recuperación de la infraestructura afectada, con equipos especializados asegurando la zona.

“Ferromex ya se encuentra a cargo de las acciones correspondientes. Nosotros mantenemos monitoreo preventivo y coordinación permanente con las demás autoridades”, agregó Ochoa.

 


