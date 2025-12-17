Caen tres ligados a extorsión y explosivos en Apatzingán

Autoridades federales y estatales lograron la detención de tres presuntos integrantes de una célula delictiva en Apatzingán, Michoacán, informó Omar García Harfuch mediante un comunicado.

Vinculados a explosivos y cobros ilegales

De acuerdo con la información oficial, los detenidos estarían relacionados con el uso de artefactos explosivos y con extorsiones dirigidas a productores de limón de la región, una actividad que ha impactado la economía y seguridad local.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta @Claudiashein, en Apatzingán, Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a… pic.twitter.com/WItQhKYWyB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 17, 2025

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre instancias federales y del gobierno estatal, como parte de la estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar a grupos criminales.

Las autoridades señalaron que las investigaciones seguirán en curso para identificar a más posibles implicados y desarticular por completo la estructura delictiva que operaba en la zona.

