Nacional

Caen tres ligados a extorsión y explosivos en Apatzingán

Autoridades detuvieron en Apatzingán a tres presuntos integrantes de una célula criminal vinculada a extorsiones a limoneros y uso de explosivos

  • 17
  • Diciembre
    2025

Autoridades federales y estatales lograron la detención de tres presuntos integrantes de una célula delictiva en Apatzingán, Michoacán, informó Omar García Harfuch mediante un comunicado.

Vinculados a explosivos y cobros ilegales

De acuerdo con la información oficial, los detenidos estarían relacionados con el uso de artefactos explosivos y con extorsiones dirigidas a productores de limón de la región, una actividad que ha impactado la economía y seguridad local.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre instancias federales y del gobierno estatal, como parte de la estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar a grupos criminales.

Las autoridades señalaron que las investigaciones seguirán en curso para identificar a más posibles implicados y desarticular por completo la estructura delictiva que operaba en la zona.


