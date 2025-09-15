ISSSTE reporta seis pacientes graves tras explosión en Iztapalapa

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por su director general Martí Batres Guadarrama, informó el 14 de septiembre que de los 32 pacientes atendidos tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, seis personas continúan hospitalizadas.

La institución detalló que todos reciben atención integral con equipo e insumos suficientes, además de apoyo psicosocial para sus familias.

Estado de los pacientes

En el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” permanecen cuatro pacientes, tres en estado grave y uno delicado estable.

Por su parte, en el Hospital General de Tláhuac, un paciente sigue hospitalizado en estado grave pero estable.

Finalmente, en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, un paciente más se encuentra en estado muy grave, bajo tratamiento especializado y cuidados permanentes.

Seguimiento a los dados de alta

Por otra parte, el ISSSTE subrayó que los pacientes que ya fueron dados de alta continuarán con seguimiento ambulatorio hasta su recuperación total.

Además, el personal de salud mantiene un acompañamiento a las familias de los afectados con enfoque psicosocial.

