Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Suman_10_fallecidos_en_volcadura_de_autobus_en_Veracruz_jpg_28a220a213
Nacional

Suman 10 fallecidos en volcadura de autobús en Veracruz

Aún se desconocen las causas que provocaron este fuerte accidente vial, que también dejaron a más de 30 personas lesionadas

  • 26
  • Diciembre
    2025

Autoridades informaron que la cifra de víctimas por la volcadura de un autobús registrada en el municipio de Zontecomatlán, Veracruz, aumentó a 10 muertos y 32 lesionados.

Con base de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, el siniestro que ocurrió en una cañada, dejó al menos un menor de edad sin vida.

Suman 10 fallecidos en volcadura de autobús en Veracruz.jpg

Las víctimas fueron trasladadas hacia los hospitales de Chicontepec y Huayacocotla, mientras los cuerpos de rescate ejercían labores de recuperación en la zona.

Suman 10 fallecidos en volcadura de autobús en Veracruz.jpg

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado colaboraron para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Suman 10 fallecidos en volcadura de autobús en Veracruz.jpg

Aún se desconocen las causas que provocaron este fuerte accidente vial.

Revelan fotografía previo al accidente

A través de redes sociales, se difundió una fotografía en la que muestra a los pasajeros del camión de transporte previo al accidente.

Dicha fotografía fue captada antes de partir de la terminal de autobuses de la Ciudad de México.

Suman 10 fallecidos en volcadura de autobús en Veracruz.jpg

El accidente ocurrió el miércoles 24 de diciembre, cuando la unidad de transporte salió de la cinta asfáltica para terminar al fondo de una cañada en una de las localidades de Zontecomatlán.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G9_L_Pum_Xo_AA_6cy_H_c7854e1dc8
Choque de autobús y tráiler en Tamaulipas deja dos muertos
G9_MK_4qs_Xg_AA_Su_Yk_6a879e487a
Choque múltiple por nieve en Japón deja dos muertos y heridos
G9_CZ_Kns_WMAAQ_1gq_ba0550aac2
Lluvias en Los Tuxtlas dejan daños y una víctima mortal
publicidad

Últimas Noticias

cristina_ferral_seis_veces_campeona_tigres_llega_a_chivas_liga_mx_aa9d713706
Cristina Ferral se despide de Tigres y llega a reforzar Chivas
Conductora_atropella_a_joven_tras_ignorar_semaforo_en_Zona_Tec_89fb9b42a2
Conductora atropella a joven tras ignorar semáforo en Zona Tec
inter_zelenski_trump_9589cebc95
Elecciones en Ucrania frente a encuentro de Trump y Zelenski
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
Regia_tienes_6_meses_sin_respuesta_de_agencia_MG_Fleteros_ddc208bf4a
Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa
publicidad
×