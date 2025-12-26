Suman 10 fallecidos en volcadura de autobús en Veracruz

Autoridades informaron que la cifra de víctimas por la volcadura de un autobús registrada en el municipio de Zontecomatlán, Veracruz, aumentó a 10 muertos y 32 lesionados.

Con base de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, el siniestro que ocurrió en una cañada, dejó al menos un menor de edad sin vida.

Las víctimas fueron trasladadas hacia los hospitales de Chicontepec y Huayacocotla, mientras los cuerpos de rescate ejercían labores de recuperación en la zona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado colaboraron para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Aún se desconocen las causas que provocaron este fuerte accidente vial.

Revelan fotografía previo al accidente

A través de redes sociales, se difundió una fotografía en la que muestra a los pasajeros del camión de transporte previo al accidente.

Dicha fotografía fue captada antes de partir de la terminal de autobuses de la Ciudad de México.

El accidente ocurrió el miércoles 24 de diciembre, cuando la unidad de transporte salió de la cinta asfáltica para terminar al fondo de una cañada en una de las localidades de Zontecomatlán.

