Ataque armado dentro de bar deja seis muertos en Brasil

Al menos seis personas sin vida fue el saldo de un ataque armado registrado dentro de un bar en Brasil.

Durante las primeras hora de este lunes, hombres encapuchados abrieron fuego contra los clientes del establecimiento ubicado en el área metropolitana de Río de Janeiro, justo en la región conocida como Baixada Fluminense.

De acuerdo con testigos, las víctimas se encontraban sentadas en una de las mesas cuando los cinco agresores les dispararon.

Identifican a víctimas de ataque

Entre las víctimas de este ataque se identificó a Julio César Ornelas, de 53 años, quien es hijo del presidente de un reconocido periódico regional.

Ana Cristina dos Santos, de 57 años, perdió la vida a causa de la gravedad de la herida producida por un impacto en la zona lumbar, cuando pasaba por el lugar. Se encontraba en compañía de otra mujer, quien también resultó herida, pero recibió el alta médica.

De acuerdo con los responsables de la Comisaría de Homicidios de la Baixada Fluminense, aún se desconocen las causas de este ataque.

Esta región es conocida por los frecuentes enfrentamientos armados, así como ajuste de cuentas entre las bandas de narcotraficantes por el control de puntos de venta de drogas o negocios ilícitos, según la agencia EFE.

