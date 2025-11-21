Cerrar X
Nacional

Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte

La resolución lo deja en el Reclusorio Norte hasta abril de 2026, cuando concluye su sentencia de nueve años por dos delitos.

  21
  Noviembre
    2025

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no saldrá de prisión. La jueza Ángela Zamorano Herrera le negó la libertad anticipada, al concluir sigue abierto en su contra el proceso por desaparición forzada, delito que amerita prisión preventiva oficiosa; y no acreditó actividades culturales, deportivas o de esparcimiento durante su reclusión, un pilar obligatorio para evaluar la reinserción social.

La resolución lo deja en el Reclusorio Norte hasta abril de 2026, cuando concluye su sentencia de nueve años por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo retiene el proceso de desaparición forzada en la hipótesis de obstrucción de una investigación, que está vigente porque se encuentra en la etapa de apelación. Para la jueza, no hubo margen de interpretación; aunque el caso había sido sobreseído en primera instancia, la Fiscalía de Veracruz lo apeló, y el expediente permanece activo.

Ese solo hecho, la falta de firmeza en la resolución, y al tratarse de un delito que exige prisión preventiva oficiosa, fue suficiente para negar el beneficio penitenciario.

El segundo requisito incumplido fue determinante al considerar que Duarte no pudo demostrar que participó de manera constante en actividades deportivas, culturales o de esparcimiento, tal como exige la Ley Nacional de Ejecución Penal. La jueza señaló que no existe constancia formal en el expediente que acredite estas actividades.

La FGR había subrayado que, más allá de argumentar que daba clases y presentaba buena conducta, no hay un programa de actividades de reinserción documentado.

El abogado Pablo Campuzano anunció que la decisión será impugnada. Señaló que el proceso por desaparición forzada “no debería considerarse un impedimento” porque fue sobreseído y que la ausencia de constancias de actividades culturales o deportivas se debe a deficiencias administrativas del penal.


