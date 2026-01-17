Suben a 13,835 los casos de gusano barrenador en México

México confirmó 500 casos acumulados adicionales de gusano barrenador del ganado (GBG) en una semana, con lo que el total nacional alcanzó 13,835 registros hasta el 14 de enero, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Aumento semanal

El 7 de enero, el organismo reportaba 13,335 casos, lo que representa un incremento cercano al 4% en el acumulado nacional desde que inició el registro en noviembre de 2024.

El repunte se concentró principalmente en la región sur-sureste del país, donde históricamente se presenta la mayor incidencia de la plaga.

Estados con más incrementos

Oaxaca encabezó el aumento semanal con 116 nuevos casos, al pasar de 2,055 a 2,171. .

Le siguieron Chiapas con 109 (de 5,408 a 5,517) y Veracruz con 74 (de 1,963 a 2,037).

También se reportaron incrementos en Guerrero con 61 (de 109 a 170) y Yucatán con 50 (de 1,537 a 1,587).

Por volumen acumulado, Chiapas continúa como la entidad más afectada (5,517), seguida de Oaxaca (2,171) y Veracruz (2,037).

En un segundo bloque se ubican Yucatán (1,587) y Tabasco (1,100), además de Campeche (694) y Quintana Roo (383).

El informe de la segunda semana epidemiológica contabilizó 628 casos activos en el país.

Especies afectadas

La mayor parte de los casos se registró en bovinos (9,813) y caninos (1,992), seguidos de suinos (743), equinos (684) y ovinos (370).

Asimismo, se documentaron afectaciones en humanos (101), caprinos (70), felinos (42), aves (14) y fauna silvestre (4).

