Tamaulipas

Más de 100 incendios en Reynosa en solo 19 días

De acuerdo con los reportes oficiales, hasta tres de estos incendios se han registrado diariamente en viviendas, situación que ha generado preocupación

  • 21
  • Enero
    2026

Más de 100 incendios han sido atendidos en Reynosa durante los primeros 19 días de enero, un promedio superior a seis siniestros diarios, lo que ha encendido las alertas entre las autoridades de Protección Civil, especialmente ante el descenso de temperaturas provocado por el frente frío número 29.

De acuerdo con los reportes oficiales, hasta tres de estos incendios se han registrado diariamente en viviendas, situación que ha generado preocupación entre los cuerpos de emergencia debido al riesgo que representa el uso inadecuado de calentadores, anafires y la sobrecarga de instalaciones eléctricas.

Ante este escenario y con temperaturas que han alcanzado mínimas de 5 grados centígrados, el gobierno municipal activó el albergue del Polideportivo para resguardar a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente niños, adultos mayores y personas en condición de calle.

6cd2e7d1-517f-40f7-8c99-3a4c5b036f08.jfif

Protección Civil informó que el frente frío número 29 forma parte de los 48 sistemas frontales previstos para la temporada invernal 2025–2026, por lo que se prevé que las bajas temperaturas continúen durante el resto de la semana.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones en sus hogares, revisar instalaciones eléctricas, evitar el uso inadecuado de aparatos de calefacción y no sobrecargar contactos eléctricos.

f3ada694-324a-4e41-a056-b1d718a6789c.jfif

Finalmente, se reiteró el llamado a reportar cualquier situación de riesgo o emergencia al número 911, a fin de prevenir tragedias y salvaguardar la integridad de la población durante la temporada invernal.


